Online-Bürgerdialog zu Impfstart und Corona-Lage in der Oberschwabenklinik

Der zweite Online-Bürgerdialog „Auf ein Wort“ findet am Donnerstag, 14. Januar, um 18 Uhr, statt. Dabei ist Landrat Harald Sievers dieses Mal im Gespräch mit Andreas Straub, Chefarzt der Anästhesie an der Oberschwabenklinik. Im Mittelpunkt stehen laut der Ankündigung des Landratsamtes der Start der Impfkampagne im Landkreis Ravensburg und die aktuelle Lage bei der Behandlung von Corona-Patienten in der Oberschwabenklinik. Der Online-Bürgerdialog wird als Livestream auf der Facebook-Seite des Landkreises Ravensburg zu sehen sein.

Wie bereits zuvor können Interessierte ihre Fragen im Vorfeld stellen – als persönliche Nachricht via Facebook oder Instagram schicken sowie per E-Mail an socialmedia@rv.de

Antworten auf die drängendsten Fragen zum Thema Impfungen finden Bürgerinnen und Bürger zudem auf der Webseite des Landkreises Ravensburg unter www.rv.de