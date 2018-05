Onair singen im Haus am Stadtsee

Die Berliner Vokal-Band Onair ist hat seit Gründung im Jahr 2013 im Senkrechtflug alle wichtigen Preise der Vokalszene gewonnen und sich innerhalb kürzester Zeit in die internationale Top-Liga der Vokalformationen gesungen. Musikkritiker, Kollegen und Szenekenner zählen sie laut der Ankündigung zu den besten Vocal-Pop-Bands weltweit. Davon kann man sich selbst ein Bild machen: Das A-Cappella-Sextett tritt am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr im Haus am Stadtsee. In „Illuminate“ dreht sich alles um das Thema Licht, kann man der Pressemitteilung entnehmen. Musikalische Eigenkompositionen verbinden sich mit Vokal-Arrangements bekannter Songs von Künstlern wie Led Zeppelin, Queen, Rammstein, The Foo Fighters oder Hurts. Dabei „covert“ Onair nicht einfach, sondern interpretiert mit ganz eigener Handschrift. Karten gibt es im Vorverkauf zu 23, ermäßigt 21 Euro bei der Kurverwaltung Bad Waldsee, Ravensburger Straße 3, Telefon 07524 / 941342, E-Mail info@bad-waldsee.de sowie an der Abendkasse zu 24, ermäßigt 22 Euro. Foto: Andreas Krause