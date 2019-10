Ole Münder ist der neue Erste Beigeordnete in Bad Waldsee

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Adelmannsfelden hat es zwei Verletzte und einen Sachschaden von rund 11 000 Euro gegeben. Ein Autofahrer überquerte die Kreuzung und übersah die Vorfahrt eines anderen Autofahrers, der aus Richtung Bühler kam. Bei dem Aufprall wurde das Auto in den angrenzenden Acker geschleudert. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in die Sankt-Anna-Virngrund-Klink eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.