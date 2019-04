Oldtimerfreunde ehren ausgeschiedene Vorstandmitglieder

Beim monatlichen Stammtisch der Oldtimerfreunde Michelwinnaden am Samstag, 13. April, im Gartenhaus der Familie Hepp hat der Vorsitzende Edmund Gresser die Gelegenheit genutzt und den aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitgliedern Paul Hepp jr. und Dieter Burgmaier für ihr langjähriges Engagement im Vorstand zu danken. Beide waren laut Angaben des Vereins bei der diesjährigen Hauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl angetreten.

Paul Hepp jr. hat die Oldtimerfreunde Michelwinnaden seit der Vereinsgründung als Vorsitzender geführt und war nach außen hin das markante Gesicht des Vereins. Die gute Vernetzung mit den Vorständen der befreundeten Oldtimervereine sicherte stets eine stattliche Anzahl an Oldtimern und ein interessantes Programm bei den alle zwei Jahre stattfindenden Oldtimertreffen in Michelwinnaden. Gemeinsam mit dem Musikverein Michelwinnaden laufen bereits die Vorbereitungen für das diesjährige Oldtimertreffen vom 6. bis 8. September, an dem sich Paul Hepp jr. weiterhin im Festausschuss beteiligt.

Dieter Burgmaier hat als Tourenwart ebenfalls seit der Gründung des Vereins das Amt mit Leben erfüllt. Durch die aktive Teilnahme an vielen Oldtimertreffen im süddeutschen Raum war Dieter zusammen mit seiner Ehefrau Renate praktisch an jedem Wochenende von Mai bis Ende Oktober unterwegs. Dadurch kannte er die Spezialitäten der einzelnen Treffen und führte seine Vereinskollegen zielsicher an die interessantesten Veranstaltungsorte. Mit den monatlichen Rundfahrten in die nahe Umgebung mit gemütlichem Beisammensein als Abschluss hat Dieter Burgmaier ein Markenzeichen der Oldtimerfreunde Michelwinnaden entwickelt.

Edmund Gresser bedankte sich bei beiden für ihr langjähriges Engagement im Vorstand mit Präsenten. Aufgrund einer Erkrankung konnte Dieter Burgmaier nicht persönlich am Stammtisch teilnehmen. Die Oldtimerfreunde wünschen ihm eine gute Genesung und vertrauen darauf, dass er sich bald wieder bei einer Ausfahrt in den Konvoi der Oldtimertraktoren einreiht.

Verein ist offen für neue Mitglieder

Der Tourenplan 2019, der im Internet auf der Homepage der Oldtimerfreunde Michelwinnaden einzusehen ist und die Vorbereitungen für das 7. Oldtimertreffen in Michelwinnaden waren weitere Programmpunkte des monatlichen Stammtischs, zu dem auch interessierte Nichtmitglieder gerne hinzustoßen können. Die Oldtimerfreunde Michelwinnaden sind offen für weitere Mitglieder. Der Besitz eines Oldtimers ist hierfür nicht zwingende Voraussetzung, auch interessierte fördernde Mitglieder sind herzlich willkommen.