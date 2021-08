Oldtimerfest findet wegen Corona nicht statt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Vorsitzende Edmund Gresser konnte bei der Hauptversammlung der Oldtimerfreunde Michelwinnaden im Sportheim des SC Michelwinnaden 31 Mitglieder, sowie den stv. Ortsvorsteher Markus Sigg und Johannes Hepp vom Musikverein begrüßen. Zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erhoben sich die anwesenden Mitglieder von ihren Plätzen.

Edmund Gresser konnte in seinem Vortrag wegen der Vorsichtsmaßnahmen zum Corona-Virus nur von wenigen Aktivitäten im zurückliegenden Jahr berichten. Im August 2020 hat eine kleine Ausfahrt stattgefunden. Für das Ferienprogramm 2020 gab es nur wenige Anmeldungen, mit den Kindern wurde eine Ausfahrt gemacht und Dinnete gebacken. Das Hauptevent im vergangenen Jahr war die gemeinsame Ausfahrt am 05.09.2020 mit Mittagspause in Seekirch, dem Besuch des Federseemuseums und dem Abschluss im Burghof in Michelwinnaden.

Vom Kassierer Philipp Hepp konnte ein positiver Kassenstand vermeldet werden. Die Kassenprüfer Thomas Riedle und Stefan Frizenschaf bestätigten die ordnungsgemäße Führung der Vereinskasse. Nach den Berichten beantragte Thomas Riedle die Entlastung des gesamten Vorstandes, die von der Versammlung mit zwei Enthaltungen erteilt wurde.

Die anschließenden Wahlen von Teilen der Vorstandschaft, die vom Wahlleiter Markus Sigg souverän geleitet wurden, brachten folgende Ergebnisse: Der 1. Vorsitzende Edmund Gresser und der Kassierer Philipp Hepp wurden mit großer Mehrheit in Ihren Ämtern bestätigt. Der bisherige 1. Beisitzer Markus Schuhmacher wurde von den Mitgliedern einstimmig zum neuen Tourenwart gewählt. Die bisherige Amtsinhaberin Tamara Hohl stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Für den freigewordenen Posten des 1. Beisitzers wurde der bisherige Kassenprüfer Stefan Frizenschaf vorgeschlagen, die Versammlung wählte ihn einstimmig. Carmen Schuhmacher wurde als 3. Besitzerin ohne Gegenstimme bestätigt. Zum neuen Kassenprüfer wurde Manfred Hörth gewählt.

Edmund Gresser und Johannes Hepp berichteten von der Sitzung des Festausschusses vom 02.08.2021. Dort wurde der Beschluss gefasst, dass das Oldtimerfest 2021 wegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen nicht stattfinden wird. Johannes Hepp erläuterte in seinem Grußwort die schwierige Entscheidungsfindung, die letztendlich zur Absage des Oldtimerfestes 2021 geführt hat. Mit dem Dank an alle Mitglieder und Gäste für das zahlreiche Erscheinen und für die Unterstützung in den vergangenen Jahren wünschte Edmund Gresser eine gute Gesundheit und beendete die Versammlung.