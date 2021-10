OGV Reute-Gaisbeuren Dorfflohmarkt war voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim diesjährigen Dorfflohmarkt in Reute hat der Obst- und Gartenbauverein Reute-Gaisbeuren sein Angebot im Hof der ersten Vorsitzenden Annerose Herm präsentiert. Neben Übertöpfen, Vasen, Einmachgläsern, Geschirr, Koch- und Gartenbüchern haben vor allem die mit Herbstblumen gebundenen Kränze reißenden Absatz gefunden. Ausschussmitglied Maria Rundel war, zusammen mit Gertrud Schmid, den ganzen Tag beschäftigt um die vielen Bestellungen abzuarbeiten. Während die Waren auf Spendenbasis erworben werden konnten, wurde für die Kränze ein fester Betrag angesetzt. Somit konnte eine stattliche Summe eingenommen werden. Die Kindergärten Gut-Beth in Reute und St. Leonhard in Gaisbeuren wurden zu gleichen Teilen mit einer Spende aus den Einnahmen bedacht. Die Kiga-Leiterin Claudia Köfer will diese Spende für neue Nikolaussäckchen nutzen. Anja Blechschmidt, Kiga-Leiterin in Gaisbeuren, hingegen hat mit ihrem Team vereinbart, die Einnahmen in dem Projekt „Natur und Garten“ einzusetzen.