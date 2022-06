Offizieller Blühstart bei den Ackerblumen

Es grünt und blüht, summt und brummt zwar schon eine Weile auf der Blumenwiese bei Heurenbach. Am Sonntag, 26. Juni, von 11 bis 17 Uhr laden die Imkerei Honisch und der Landwirtschaftsbetrieb der Familie Oberhofer ganz offiziell zum Blühstart bei den Ackerblumen. „Auch in diesem Jahr wollen wir unsere Blühpaten und interessierte Besucher jeden Alters herzlich auf unserer kunterbunten Blumenwiese am Rad- und Fußweg zwischen Gaisbeuren und Bad Waldsee willkommen heißen.“, freut sich Imker Andreas Honisch auf das Ackerblumen-Event.

Die Besucher des Blühstarts erwarten Führungen durch die Blumenwiese mit Wissenswertem zu Flora und Fauna der kleinen Naturoase sowie Informationen zur neuen Kräuterspirale und zum Steinbiotop. In einem speziellen Schaukasten kann man ein Bienenvolk live bei der Arbeit beobachten, sieht die Königin beim Eierlegen und erfährt, was es mit dem Schwänzeltanz auf sich hat. Und natürlich kann auch Honig aus der diesjährigen Ernte probiert werden.

Entlang des landwirtschaftlichen Pfads wird die Frage beantwortet, woher eigentlich unser Essen kommt. Familie Oberhofer informiert aus erster Hand zur regionalen Landwirtschaft. Zum Hintergrund der Initiative der Ackerblumenwiese gibt es einen speziellen Infostand zum Thema „Insektenschwund – was hat das mit mir zu tun?“. Sabine Brandt von der NABU-Geschäftsstelle Allgäu-Oberschwaben wird dazu zwischen 15 und 17 Uhr vor Ort sein, informieren und Fragen beantworten.

Beim Gewinnspiel auf der Blumenwiese können die Besucher tolle Preise ergattern. Aus den richtigen Antworten werden ein Essen im Scala, eine Blühpatenschaft, ein Essenkorb mit regionalen Hofladenprodukten, eine Blumenwiese „to go“, süßer Honig aus frischer Ernte sowie weitere Trostpreise verlost. Weitere Informationen zum Projekt unter www.ackerblumen.de