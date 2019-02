Offener Abend am Gymnasium Bad Waldsee

Zum Offenen Abend hat das Gymnasium Bad Waldsee am vergangenen Freitag eingeladen. Interessierten Viertklässler der Region und ihre Familien konnten sich über das G9-Gymnasium informieren. Die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen finden in wenigen Wochen statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach einer musikalischen Eröffnung durch das Schulorchester begrüßte Schulleiter Robert Häusle die Gäste, die sich danach im Schulhaus umsehen konnten. Es gab Ausstellungen in den Fachräumen, ein Square-Dance von der Fachschaft-Englisch wurde aufgeführt und auch zum Selbermachen wurde laut Pressetext einiges angeboten: Mosaike basteln (Fach Latein), Vogelquizz (Biologie) sowie kleine Experimente in Chemie, Physik und Naturwissenschaft und Technik.

Fachkollegen informierten bei Fragen der Besucher und wurden von vielen Schülern der Schule tatkräftig unterstützt. Der Schulsanitätsdienst präsentierte sich ebenfalls. Die Klasse 9a und der AK Umwelt sorgten für die Bewirtung, heißt es in de rMitteilung weiter. Schließlich fand mit dem Auftritt des Unterstufenchores im großen Musiksaal der Abschluss des Offenen Abends statt.