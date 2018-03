Offener Abend am Gymnasium Bad Waldsee

Das Gymnasium Bad Waldsee lädt zum „Offenen Abend“ am Freitag, 9. März, von 17 bis 19.30 Uhr ein. Eltern und Schüler der vierten Klassen aus Bad Waldsee und Umgebung sind zu diesem Abend eingeladen. Laut Presseankündigung können die Gäste neben Informationen allgemeiner Art bei einem Rundgang durch das Schulhaus Eindrücke aus den verschiedenen Fachschaften und Projekten sammeln. Das Gymnasium Bad Waldsee bietet als einziges allgemeinbildendes Gymnasium im Landkreises Ravensburg den neunjährigen Weg (G 9) zum Abitur an. Das Foto zeigt einen Schüler bei einem Experiment am Offenen Abend im vergangenen Jahr. Anmeldetage am Gymnasium sind Mittwoch, 21. März, von 13 bis 18 Uhr, und Donnerstag, 22. März, 13 bis 18 Uhr.