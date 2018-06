Offene Diskussionsrunde mit Raimund Haser

Der CDU-Stadtverband Bad Waldsee lädt am Donnerstag, 21. Juni, zu einem Dialog mit dem hiesigen Landtagsabgeordneten Raimund Haser in den Gasthof Kreuz am Gut-Betha-Platz ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im Nebenzimmer. Neben aktuellen landespolitischen Themen steht dabei insbesondere die Kommunalwahl 2019 im Vordergrund des Abends. Für interessierte Bürger besteht die Möglichkeit, sich zu unterschiedlichen Themen an Raimund Haser sowie die anwesenden CDU-Vorstandsmitglieder zu wenden.