Ochsenhausener Künstlerin Edeltraud Traebert stellt in Waldsee-art aus

„Gesichter – Akte – Menschen“, so heißt die neue Ausstellung von Edeltraud Traebert, die ab Sonntag, 2. Oktober, in den Ausstellungsräumen von Waldsee-art, Hochstatt 3, zu sehen ist. Für die aus Ochsenhausen stammende Künstlerin steht laut Ankündigung der Mensch immer wieder im Mittelpunkt ihres Schaffens, wobei in dieser Ausstellung Abstraktion auf Fotorealismus, Spontaneität auf Planung, Acryl auf Ölfarbe treffen und so ein Spannungsfeld entstehen lassen, das diese Ausstellung besonders interessant macht und zusätzlich das breite Spektrum von EdeltraudTraebert repräsentiert.