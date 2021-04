Obst- und Gartenbauverein geht voller Ideen ins Frühjahr

Auch wenn derzeit keine Veranstaltungen möglich sind, ist der Obst- und Gartenbauverein Reute-Gaisbeuren laut Pressemitteilung aktiv. Da einige Tätigkeiten von Einzelpersonen übernommen werden, können sie trotz der Beschränkungen durchgeführt werden. Die in der Gemeinde traditionellen Palmbüschel wurden in diesem Jahr erstmalig, angeregt durch die langjährige Beisitzerin Maria Rundel, von der Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins gebunden. So wurden die Büschel – Corona konform - an zwei Orten gebunden und nach der Weihe in den Kirchen in Reute und Gaisbeuren zur Mitnahme bereitgestellt. Schon am Palmsonntagabend hatten alle 370 Weihbüschel ihren neuen Besitzer gefunden. Auch das Beet beim Obstspalier an der Alten Schule in Reute wurde frühlingsfit gemacht! Beisitzerin Gertrud Schmid und die 1. Vorsitzende Annerose Herm pflanzten Stauden und Frühlingsblüher. In Abstimmung mit der Gemeinde entstehen derzeit Planungen für die Bepflanzung der Verkehrsinseln an der Kreuzung Aulendorf-Gaisbeuren beziehungsweise Durlesbach-Bad Waldsee in Reute. In Gaisbeuren wird zukünftig das Blumenbeet an der Kirchenmauer von St. Leonhard bepflanzt und gepflegt. So darf man sich bald über die Blumenpracht freuen, auch wenn die gemeinsamen Unternehmungen noch warten müssen Foto: Herm