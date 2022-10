Obst- und Gartenbauverein Bad Waldsee feiert hundert Jahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sein hundertjähriges Bestehen hat der Bad Waldseer Obst- und Gartenbauverein im „Haus am Stadtsee“ am Donnerstag gebührend gefeiert. Zum kostenfreien Festabend waren 120 Mitglieder und Gäste gekommen. Erster Vorsitzender Karl Emmendörfer konnte wiederum von einem sehr erfolgreichen Vereinsjahr berichten. In guter Erinnerung steht der Ausflug zur Landesgartenschau Überlingen sowie die Neubepflanzung von 280 Hainbuchen in der Kleingartenanlage. Zum Jahresende 2021 zählt der Verein 302 Mitglieder. Die komplette Vorstandschaft stellte sich einer Wiederwahl. So wurden für ein weiteres Amtsjahr wiedergewählt: Karl Emmendörfer und Edwin Bertrand als Vorsitzende, ebenso Hertha Emmendörfer als Schriftführerin. Neu im Kreise der Beisitzer ist künftig Andreas Honisch.

Höhepunkt der Veranstaltung war der Rückblick „100 Jahre Obst und Gartenbauverein“ von Hertha Emmendörfer. Im Februar 1922 wurde laut Zeitungsbericht des „Bad Waldseer Tagblatt“ der „Obstbauverein Waldsee“ gegründet. Zum ersten Vorsitzenden wurde damals der Baumwart und Gartengestalter Christian Müller bestellt. Nach dem Tod von Vorsitzendem Adolf Fischer wurde im Jahre 1990 Karl Emmendörfer zum Nachfolger gewählt. Ein Meilenstein war im Jahr 1992 die Gründung der Kleingartenanlage im Gartenhausgebiet „Riedmühle“.

Bernhard Schultes, als Vertreter von Oberbürgermeister Matthias Henne, lobte in seinem Grußwort die vielseitige Arbeit des Vereins mit hundertjähriger Tradition: „Unser Obst- und Gartenbauverein ist mit dem biologischen Anbau eigener Früchte und Gemüse schon immer der Zeit voraus. Mit Biodiversität, blühenden Randstreifen und eigenem Garten ist er moderner denn je“. Zum Vereinsjubiläum konnte Schultes von der Stadt Bad Waldsee einen Scheck in Höhe von 1000 Euro überreichen.

Otto Deeng vom Landesverband beglückwünschte den Verein. An die Adresse von Karl und Hertha Emmendörfer gerichtet: „Mit großer Freude darf ich Ihnen im Namen des Landesverbands die ‚Jubiläumsmedaille in Gold mit Urkunde‘ überreichen, ebenso eine Baumspende“.

Im Namen des Bezirksverbands dankte Franz Bendel dem so aktiven Verein für sein großes Engagement: „Durch die Blumenschmuck-Wettbewerbe wurde ein besonderer Anreiz für die die Blumenpracht an den Häusern und Vorgärten der Stadt und auch der Ortschaften geschaffen.“ Nach einem festlichen Menü sorgte der Liedermacher Michael Skuppin für gute Stimmung.