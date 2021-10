Oberschwäbischer Fleckviehtag findet in Bad Walsee statt

Der Oberschwäbische Fleckviehtag findet am Sonntag, 31. Oktober, bereits zum fünften Mal statt. Die ausrichtenden Zuchtvereine Aulendorf/Biberach, Bad Saulgau/Riedlingen, Blaubeuren/Ehingen, Ravensburg und Reutlingen gehen voller Erwartung in die Vorbereitung für die Schau im RBW - Vermarktungszentrum Süd in Bad Waldsee.

Züchter der eingeladenen Vereine bekommen die Chance sich zu messen: Nach Sigmaringen und Ulm/Heidenheim sind es dieses Jahr die Züchter aus der Region Hegau-Bodensee. Unter den 80 aufgetriebenen Tieren sind zum einen schauerfahrene Kühe, aber auch Tiere, die aufgrund der langen Schaupause bisher noch keine Gelegenheit hatten, sich zu präsentieren – es wird also spannend und die Vorfreude der Züchter ist bereits spürbar.

Als Preisrichter wird Alfred Weidele tätig sein, als Zuchtleiter der Rasse Fleckvieh und Geschäftsführer der Rinderunion Baden-Württemberg e.V. lässt er sich diese Herausforderung nicht entgehen.

Höhepunkte des Tages bilden die Auswahl der Jungkuh Champions, natürlich die Auswahl zur neuen Miss Oberschwaben, aber auch der hart umkämpfte Vereinscup. Bei diesem wird sich zeigen, ob die bisherige Dominanz der Ehinger Züchter im neuen Verbund mit dem Blaubeurer Verein standhält.

Kulinarisch versorgt werden Sie von unseren Jungzüchtern, die mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee ihre Kasse aufbessern, aber auch in der Gaststätte um Chefkoch Rudi Spieß, der sich mit der Aktion „LandZunge“ regionalen Produkten verpflichtet sieht. Sicherlich wieder mit dabei sein wird auch die Oberschwäbische Fleckviehkapelle, die für musikalische Akzente zwischendurch sorgt.

Treue Sponsoren aus den vor- und nachgelagerten Bereichen der Landwirtschaft stehen an diesem Tag ebenfalls für Sie bereit – beste Gelegenheit sich zu informieren! Losgehen wird um 10:30 Uhr mit junger Genetik, bei der sicherlich auch Väter von aktuellen Topvererbern, wie Hilfinger oder Vlaturo eine Rolle spielen werden. Es gelten die gültigen Corona-Bestimmungen (3G), bitte bringen Sie einen Nachweis mit!