Obacht, Bußgeld droht: Dieser Blitzer in Bad Waldsee registriert die meisten Temposünder

Mit Radarmessungen möchten Kommunen einen Beitrag für die allgemeine Verkehrssicherheit leisten. Aber sie bringen der Stadtkasse auch Geld ein.

Bei mehr als 12.000 Geschwindigkeitsverstößen, die 2021 in Bad Waldsee registriert wurden, lagen die Einnahmen bei der mobilen Messanlage im „hohen fünfstelligen Bereich“ und bei den stationären Blitzern sogar im „niedrigen sechsstelligen Bereich.“

Die meisten Tempoüberschreitungen wurden im vergangenen Jahr in der Ortsdurchfahrt von Mennisweiler erfasst.

Stadt: Kontrollen diesen der Verkehrssicherheit

Welcher Autofahrer würde nicht gerne verzichten auf diese unscharfen „Passfotos“, die einem behördlicherseits immer dann mit einer Zahlungsaufforderung zugestellt werden, wenn es zuvor wieder irgendwo unterwegs „geblitzt“ hat am Fahrbahnrand.

Weil sich aber zu viele motorisierte Verkehrsteilnehmer nicht um Tempolimits scheren und andere Personen durch ihre rasante Fahrweise gefährden, dienen diese Kontrollen nach Überzeugung der Stadt Bad Waldsee in erster Linie der Verkehrssicherheit.

„Dadurch sollen Gefahrensituationen durch zu hohe Geschwindigkeiten vermieden und somit die Sicherheit der Personen im öffentlichen Verkehr bewahrt werden“, beschreibt die kommunale Pressestelle den Sinn dieser regelmäßigen Messungen.

Drei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen

Aktuell unterhält die Große Kreisstadt drei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen und hat nach Auskunft der Stadtverwaltung keine weitere in Planung. Diese fest installierten Blitzer stehen in den Ortsdurchfahrten von Gaisbeuren (L 285) und Mennisweiler (L 314) sowie am Stadteingang von Bad Waldsee aus Richtung Haisterkirch kommend an der Wurzacher Straße (L 300).

Wie das Rathaus auf SZ-Anfrage informierte, sind diese häufig als Starenkästen bezeichneten Geräte allesamt durchgängig 24 Stunden täglich in Betrieb und registrieren dabei auch reichlich Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

8242 Kraftfahrzeuge wurden 2021 geblitzt

„2021 wurden in Bad Waldsee genau 8242 Kraftfahrzeuge von diesen stationären Anlagen gemessen – davon lagen 7806 Fälle im Verwarnbereich und 436 Fälle im Punktebereich“, teilt die Pressestelle dazu mit. Die meisten Geschwindigkeitsüberschreitungen seien 2021 vom Blitzer in der Roßberger Straße in Mennisweiler erfasst worden.

Auch mobile Messanlagen kamen zusätzlich zum Einsatz

Weiterhin sind im Gemeindegebiet von Bad Waldsee im vergangenen Jahr 3848 motorisierte Verkehrsteilnehmer von mobilen Messanlagen bei ihren Verstößen ertappt worden.

„Dabei wurden 3660 Fälle im Verwarnbereich und 188 Fälle im Punktebereich erfasst“, heißt es dazu seitens der Stadt. Insgesamt seien 2021 bei beiden Messmethoden 68 Fahrverbote verhängt worden.

Einnahmen bewegen sich im „niedrigen sechsstelligen Bereich“

Besonders einträglich waren 2021 die Einnahmen dank Messungen der drei stationären Blitzanlagen. Genaue Geldsummen benennt die Stadt zwar nicht, aber die Einnahmen aus den stationären Anlagen bewegen sich laut Rathaus „im niedrigen sechsstelligen Bereich“ und bei den mobilen im „hohen fünfstelligen Bereich“. Vielleicht ein Grund dafür, dass die fest installierten Foto-Kästen im genannten Jahr in zwei Fällen von genervten Autofahrern mit Farbe beschmiert wurden?

Von den im Raum Bad Waldsee ertappten Verkehrssündern haben übrigens nur wenige ihren Bußgeldbescheid angefochten. „Diese Anzahl war gering, aber je nach Begründung des Einspruchs werden in diesen Fällen weitere Ermittlungen aufgenommen und Informationen von anderen Behörden eingeholt, so dass in den meisten Fällen dann eine Rücknahme des Einspruchs erfolgt“, teilt Sprecherin Isabel Sonntag dazu mit.

32 Bußgeldakten beim Amtsgericht

Erst wenn die Abteilung „Öffentliche Ordnung“ nach „nochmaligen Ermittlungen“ den Bußgeldbescheid nicht zurücknehme und der Einspruch ebenfalls nicht zurückgenommen werde, würden die Akten über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht übersandt. „Im Jahr 2021 waren das in Bad Waldsee aufgrund eingelegter Einsprüche 32 Bußgeldakten, die übersandt wurden.“