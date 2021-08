NWT Abschlussarbeiten für die Gemeinschaft!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 9. und 11. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, welche NWT (Naturwissenschaft und Technik) als Hauptfach belegen und das Modul Holzbau/Wald- und Forstwirtschaft gewählt haben, hatten dieses Schuljahr den Auftrag, Bänke und andere Sitzgelegenheiten aus Holz zu fertigen. Normalerweise arbeitet bei der Abschlussarbeit zum Ende des Moduls und des Schuljahres dann jede Schülerin und jeder Schüler an etwas für sich selbst. Doch dieses Jahr beschlossen die TeilnehmerInnen, zusammen mit der Leiterin Dr. Barbara Wirth, dass sie aufgrund der Pandemie und ihrer Auswirkungen etwas für die Gemeinschaft bauen wollten. So können nun alle von sehr ansehnlichen und bequemen Bänken für draußen (gefertigt von der Klassenstufe 11) und Sitzgelegenheiten für drinnen (Klassenstufe 9) profitieren. Darüber dürften sich neben Schulleiter Mark Overhage nicht nur die stolzen Hersteller freuen, sondern alle, die es sich in der Pause nun bequem machen können. Danke dafür!