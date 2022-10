Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 19. Oktober, war an der Döchtbühlschule Bad Waldsee ein besonderer Gast vor Ort. Der Autor Knut Krüger hielt eine Lesung im Rahmen des Frederik Tages 2022. Das landesweite Literatur-Lese-Fest feierte zudem seinen 25. Geburtstag. Knut Krüger hat bereits mehrere Kinderbücher veröffentlicht.

In der Mensabücherei las der Autor dann aus seinem ersten Erfolgsbuch „Nur mal schnell das Mammut retten“ vor. Danach bekamen die Zweitklässler Raum, ihre Fragen zu stellen, die sie vorbereitet hatten: „Wie lange schreibt man an einem Buch?“, „Ist es schwer ein Buch zu schreiben?“ und „Wie lange schreiben Sie schon Bücher?“ sprudelte es aus den Schülern heraus. Knut Krüger agierte mit spannenden Antworten und schaffte es, alle zum Staunen zu bringen. So antwortet er unter anderem, dass er circa drei Monate für das reine Schreiben eines Buches braucht, was dann nicht nur die Kinder erstaunte.