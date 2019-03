Nur beim Thema Proberaum findet Stadtkapelle Bad Waldsee keine Lösung

Es ist schon Tradition, dass die Stadtkapelle Bad Waldsee den Gottesdienst in St. Peter vor der Generalversammlung musikalisch mitgestaltet und den verstorbenen Mitgliedern gedenkt, so auch am Sonntag, 17. März. In seinem Amt als Vorsitzender der Stadtkapelle begrüßte Franz Gapp im Anschluss alle 55 Anwesenden im katholischen Gemeindehaus zur diesjährigen Generalversammlung. Erster Tagesordnungspunkt war der Kassenbericht von Kassiererin Sabine Bär, die laut Mitteilung von einem hervorragenden Vereinsjahr berichten konnte. Die gewissenhafte und korrekte Führung der Vereinskasse wurde von den Kassenprüfern Wolfgang Bohnert und Bettina Winkel bestätigt.

Im Anschluss daran berichteten die Mitglieder der verschiedenen Bereiche von ihrer Arbeit im vergangenen Vereinsjahr. Christine Auer, Leiterin im Bereich Inventar konnte feststellen, dass keine großen Anschaffungen im Bereich Instrumente getätigt werden mussten, da die Tendenz bei den Musikern immer mehr hin zum Kauf eines eigenen Instruments geht. Es stehen demnach genügend Instrumente für den Musikernachwuchs zur Verfügung. Laut Jugendleiterin Anna Auer erlernen derzeit 23 Schüler bei der Stadtkapelle ein Instrument. Außerdem stellte sie ein neues Ausbildungskonzept vor. Künftig sollen interessierte Schüler ein Jahr lang durch eigene Musiker vergünstigt unterrichtet werden. Anschließend wird der Unterricht von der Jugendmusikschule weitergeführt. Ebenso neu ist eine geplante Kooperation mit der Realschule und den Schülern der Musikklassen.

Rund 80 Einsätze in 2018

In seinem Jahresrückblick hob Franz Gapp zunächst die gute Zusammenarbeit mit seinen Vorstandskollegen Theresa Strobel und Uwe Auer hervor, sowie die zahlreichen Auftritte, Proben und Arbeitsschichten der Musiker, ohne die das Vereinsleben nicht denkbar wäre. So kamen die Musiker auf rund 80 Einsätze im vergangenen Jahr, wobei die größte Anstrengung, wie Festwart Rainer Bucher betonte, das jährliche Alt- und Seenachtsfest darstellte. Dirigent Joachim Weiss bedankte sich für den Einsatz aller, die dazu beigetragen haben, dass sich die Stadtkapelle erfolgreich musikalisch präsentiert und sich stetig weiterentwickelt. Sein Dank galt vor allem auch der Vorstandschaft und im besonderen dem Notenwart Blasius Sigg.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes durch Ehrenmitglied Willy Dorner stand eine Satzungsänderung aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen auf dem Programm, außerdem Neuwahlen in einigen Bereichen der Vorstandschaft.

Im Anschluss daran thematisierte Alfred Maucher als Vertreter der Stadtverwaltung die unbefriedigende Proberaumsituation der Stadtkapelle und nannte ein „gemeinsames Musikhaus in Bad Waldsee“ als einen Vorschlag zur Lösung des komplexen Problems. Nach einer Ehrung des fleißigsten Probebesuchers Dominik Gerlach (mit nur einer Fehlstunde) beendete Franz Gapp den offiziellen Teil der Generalversammlung mit einem Dank an die katholische Kirchengemeinde für die Bereitstellung des Gemeindehauses.