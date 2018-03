Nummern sorgen für Gerechtigkeit im Sozialladen

Die Tafel in Essen hat seit Mitte Januar nur noch Bedürftige mit deutscher Staatsangehörigkeit neu in ihre Kartei aufgenommen. Voraussichtlich ab Ende März wird die Essener Tafel wieder Kunden ohne deutschen Pass aufnehmen. Der Aufnahmestopp für Ausländer hatte bundesweit Kritik ausgelöst. Der Bundestagsabgeordnete Axel Müller hat sich beim Besuch der „Suppenküche Klosterstüble“ in Bad Waldsee darüber informiert, inwiefern dort Bedürftige mit und ohne Migrationshintergrund in Konkurrenz zueinander stehen.

Wie aus einer Pressemitteilung des Abgeordneten hervorgeht, wollte er wissen, ob soziale Einrichtungen im Landkreis Ravensburg mit ähnlichen Problemen wie die Tafel in Essen zu kämpfen haben. „Ich mache der Essener Tafel keinen Vorwurf. Es ist schlimm, dass in einem so reichen Land wie Deutschland die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala um Lebensmittel konkurrieren müssen. Für mich liegt da der Fehler im System“, so Axel Müller. Für ihn gehe es laut Pressemitteilung darum zu schauen, ob es in seinem Wahlkreis ähnliche Probleme wie in Essen gebe.

Beim Besuch in Bad Waldsee erzählte ihm Monika Knoll, dass sie 2015 im Kolping-Sozialladen eine ähnliche Situation wie in Essen beobachtet habe, dass jedoch eine Lösung gefunden wurde. Knoll hilft ehrenamtlich sowohl in der Suppenküche als auch im Sozialladen mit, in dem Bedürftige Lebensmittel zu niedrigeren Preisen einkaufen können. Wie sie laut der Pressemitteilung schilderte, seien 2015 viele Flüchtlinge gekommen, angestammte Kunden seien dann weggeblieben. „Wir haben das gemerkt und uns ein Nummernsystem ausgedacht. Seither muss jeder eine Nummer ziehen. Zusätzlich gibt es farbige Punkte im Sozialausweis, die wir zufällig vergeben. In der einen Woche kommen die mit einem gelben Punkt als Erste dran, in der anderen die mit einem roten und so weiter. So weiß jeder genau, wann er dran ist. Dadurch wurde das Problem gelöst. Jetzt ist alles bunt gemischt. Mittlerweile haben die Flüchtlinge auch besser Deutsch gelernt, wir haben einen netten Kontakt zu ihnen“, wird Knoll in der Pressemitteilung zitiert.

Klaus Gretzinger von der „Suppenküche Klosterstüble“ berichtete dem CDU-Abgeordneten laut Pressemitteilung, dass in die Suppenküche so gut wie keine Flüchtlinge kämen. Die Suppenküche im Klosterhof in Bad Waldsee gibt jeden Tag 20 bis 30 Essen aus. Für Menschen mit Berechtigungsschein kostet es zwei Euro, für Normalzahler fünf Euro.

Vor seinem Besuch in der Suppenküche hatte Müller für eine Spendenaktion eine Stunde lang im Edeka Haidorf in Bad Waldsee an der Kasse gesessen. Das Geld, das er in dieser Zeit kassierte, floss zur Hälfte an die Suppenküche, die andere Hälfte ging an das Waldseer Deutsche Rote Kreuz. 500 Euro waren es insgesamt, der Abgeordnete rundete den Betrag laut Pressemitteilung auf 600 Euro auf.