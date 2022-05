Noch steht der Maibaum an der „alten Raiba“

Noch steht der Maibaum. Die Kyffhäuserkameradschaft Gaisbeuren hatte am Samstag, 30. April, an der „alten Raiba“ in Gaisbeuren nach zwei Jahren Pause endlich wieder einen Maibaum stellen können. Reimund Minsch hatte die Erlaubnis gegeben, den Maibaum auf seinem Gelände aufzustellen. Dafür bedankte sich die Kyffhäuserkameradschaft Gaisbeuren.

„Dass das möglich war, ist der Verdienst von vielen Personen, bei denen wir uns ganz herzlich bedanken möchten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kyffhäuserkameradschaft Gaisbeuren. „Vielen Dank an die Familie Bösch für die Spende des neuen Baums für den Stamm, an die Baumschule Scheerer für den Dolden sowie bei Karl Frick, Familie Bösch und Gerhard Kempter für die Spende des Maibaumreisigs“, heißt es weiter.

Und natürlich sei auch beim Maibaumstellen nichts ohne Helfer und Helferinnen „gegangen“. Ob für die Organisation und das Herrichten des neuen Stamms, das Kranzen der Girlanden, das Anbringen von Tafeln und Fahnen und viele weitere Arbeiten, waren sehr viele helfende Hände nötig, so die Kyffhäuserkameradschaft Gaisbeuren. „Danke an alle für die gute Zusammenarbeit und für das Engagement zum Traditionserhalt in unserer schönen Ortschaft Gaisbeuren“, heißt es weiter.

Wer sich am Maibaum erfreuen möchte, muss sich beeilen. Abgebaut wird der Maibaum am Samstag 28 Mai um 17 Uhr.