Noch so verliebt wie damals

Noch verliebt wie damals mit 18 Jahren – so beschreiben sich Tamara und Paul Wert nach 60 Jahren gemeinsamer Ehe. Alfred Maucher und Brigitte Göppel überbrachten dem Jubelpaar die Glückwünsche der Stadtverwaltung und überreichten einen Geschenkkorb mit regionalen und fair gehandelten Produkten, zwei Citybus-Fahrscheine sowie eine Glückwunschkarte von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Einen zweiten Geschenkkorb brachten sie anlässlich des 80. Geburtstags von Tamara Wert mit, den sie bereits am 8. Februar gefeiert hat, wie die Stadtverwaltung schreibt.

Beide hätten es in ihrem Leben nicht gerade leicht gehabt. Sie wuchsen in benachbarten Ortschaften in Ostkasachstan auf und kennen sich bereits aus der Schulzeit. So richtig gefunkt habe es am 10. Mai 1956, daran erinnert sich Paul Wert laut Pressemitteilung noch ganz genau. Noch nicht einmal ein Jahr später, am 26. Januar, wurde geheiratet. Wie in ihrer damaligen Heimat in Russland üblich, seien die amtlichen Unterlagen dazu etwas verspätet angekommen und so sei „von Amts wegen“ der Hochzeitstag auf den 16. Februar gelegt worden. Für beide zähle aber der tatsächliche Tag ihrer Heirat, also der 26. Januar. Und deshalb habe das Jubelpaar die Diamanthochzeit auch bereits mit der gesamten Familie gefeiert. Das Paar hat drei Kindern, fünf Enkel und neun Urenkel. Alle wohnen in der Nähe, was die beiden sehr freue, denn Familie gehe ihnen über alles und sie seien dafür auch sehr dankbar. Vor 24 Jahren waren die Eheleute nach Deutschland gekommen und seit 23 Jahren leben sie in Bad Waldsee. „Das ist ein wunderbares Städtchen und wir fühlen uns hier sehr wohl“, wird Tamara Wert in der Pressemitteilung zitiert. „Er ist der Beste der Besten“, schwärmt sie von ihrem Ehemann. „So eine wunderbare und schöne Ehe gibt es wirklich nicht oft. Die zwei gehen immer noch Hand in Hand spazieren“, sagt Schwiegertochter Larissa Wert und fügt an: „Für mich sind die beiden wie meine eigenen Eltern.“

Hobby-Chronist

Ein großes Hobby von Paul Wert sei die Familien-Geschichte. So habe er bereits mehrere Familien-Chroniken erstellt. Für die neueste Ausgabe recherchierte er etwa 30 Jahre lang, um die Geschichte seiner Familie und die seiner Frau für die Nachkommen zusammenzutragen. Seine Vorfahren stammen übrigens aus dem süddeutschen Raum und sind im Jahr 1766 an die Wolga, als sogenannte Wolga-Deutsche, ausgewandert.