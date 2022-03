Noch freie Unterrichtsplätze in der Musikschule

Am Samstag, 26. März, findet von 10 bis 12 Uhr im Gymnasium Döchtbühl in Bad Waldsee ein Schnuppertag für Interessierte statt. Alle Instrumente können an diesem Tag unter fachlicher Beratung ausprobiert werden (Holz- und Blechblasinstrumente, Tasten-, Streich- und Zupfinstrumente sowie Schlagzeug). Das Angebot der Jugendmusikschule umfasst Elementarunterricht wie Eltern-Kind-Gruppen, Früherziehung und musikalische Grundausbildung. Gerade während der Corona- Einschränkungen zeigt sich, wie wichtig ein Musikinstrument als sozialer Begleiter sein kann, heißt es in einer Mitteilung der Juigendmusikschule. Wer am Schnuppeertag verhindert ist, kann auch Kontakt über die Musikschulverwaltung zu den jeweiligen Fachlehrern aufnehmen. Das ist möglich: Per E-Mail an info@jugendmusikschule-bad-waldsee.de, telefonisch zu den Geschäftszeiten der Jugendmusikschule dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr unter Telefonm 07524 / 97 66 94 30. Mehr Infos gibt’s auch im Internet unter www.jugendmusikschule-bad-waldsee.de. Die Jugendmusikschule Bad Waldsee bietet ab jeweils zum Schulhalbjahr, oder schon vorher wieder Möglichkeiten zum Einstieg an.