Noch fehlen die guten Ergebnisse

Nur drei Wochen nach dem enttäuschenden Renntag in Minden startet der Waldsee-Achter kommendes Wochenende in Hannover auf dem Maschsee. Hier findet der dritte der fünf Ruderbundesliga-Renntage 2019 statt. Ziel des Waldsee-Achters wird es auch in Hannover sein, die unteren Tabellenplätze zu verlassen und wenigstens im Mittelfeld zu landen.

Dafür hat das Team vom Ruderverein Waldsee die, aufgrund des kurzen Zeitabstandes zwischen den Renntagen, wenig verbleibenden Trainingseinheiten gut genutzt und geht nun fokussiert in den dritten Renntag. „Wir lassen uns von dem enttäuschenden Ergebnis aus Minden nicht unterkriegen. Prinzipiell läuft das Boot nun deutlich besser als noch am Anfang der Saison und daher hoffen wir zurecht auf bessere Ergebnisse als zuletzt“, berichtet Team-Kapitän Sebastian Wenzel von der Stimmung in der Mannschaft. Johannes Wiest, der vor einigen Jahren bereits im Rahmen einer Ruderbundesliga-Regatta auf dem Maschsee gerudert ist, ergänzt: „In Hannover erwarten uns im Normalfall faire Ruderbedingungen. Das Rudern auf einem See sind wir ja gewöhnt und daher dürfte uns die Strecke gut liegen.“

Schwerer Gegner

Der Ruderbundesliga-Renntag in Hannover startet für den Waldsee-Achter mit dem Zeitlauf gegen das Heim-Team aus Hannover. Sicherlich ist das ein schwer zu knackender Gegner auf heimischem Gewässer, aber die Waldseer werden versuchen den schnellen Gegner als Zugpferd zu nutzen und möglichst lang gegenzuhalten, um eine gute Zeit zu errudern. An Zuschauern dürfte es an diesem Renntag für die Ruderer nicht mangeln. Dieser ist nämlich eingebettet in ein Wochenende der Superlative in Hannover. Es findet das Maschseefest rund um die Regattastrecke statt und wird vermutlich Tausende Menschen an den See locken, Hannover 96, deren Stadion direkt am Maschsee liegt wird am Samstag das erste Heimspiel der Saison spielen und unweit vom Maschsee auf dem Messegelände gibt Popstar Ed Sheeran gleich zwei Konzerte. Der Waldsee-Achter darf sich also auf ein turbulentes Wochenende mit vielen Zuschauern an der Strecke freuen.

Wer das Spektakel live verfolgen will, kann dies am Samstag ab 13.20 Uhr beim Online-Anbieter Sportdeutschland.TV kostenlos tun.