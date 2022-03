Noch ein Impftermin in der Waldseer Stadthalle möglich

Aufgrund der stark rückläufigen Nachfrage nach Impfterminen sowie der stabilen Regelversorgung durch die niedergelassene Ärzteschaft und durch das Impfzentrum Oberschwaben, welches sich im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten befindet, wird die Impfstrategie des Landkreises Ravensburg angepasst.

Dies beinhaltet unter anderem auch die Schließung des Impfzentrums in der Stadthalle Bad Waldsee ab dem 1. April. Die Stadt Bad Waldsee und das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik freuen sich, noch einen Termin zur Impfung gegen das Coronavirus in der Stadthalle anbieten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Möglich sind wie gehabt Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Boosterimpfungen. Ab zwölf Jahren ist der Impfstoff BioNTech frei, ab 30 Jahren der Impfstoff Moderna und ab 18 Jahren der Impfstoff Johnson & Johnson. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren. Zur Impfung sollten Personalausweis, Versichertenkarte und Impfpass mitgebracht werden. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Voraussetzung.

Letzter Termin in der Schwemme der Stadthalle ist am Mittwoch, 30. März, von 14 bis 19 Uhr. Der Termin vom 1. April wurde auf den 30. März vorverlegt, da das Impfzentrum ab dem 1. April geschlossen ist. Eine vorherige Terminvergabe ist möglich per E-Mail an n.schorpp@bad-waldsee.de.

Der Eingang zur Schwemme befindet sich vom Parkplatz Bleiche aus rechts neben dem Eingang zum Testzentrum.