Das Figurentheater „Unterwegs“ von Angelika Jedelhauser war an drei Tagen mit „Nils Karlsson-Däumling“ zu Gast im Wohnpark am Schloss Bad Waldsee. Die kleinen Besucher aus mehreren Kindergärten sowie Bewohner und Gäste der Seniorenwohnanlage spendeten der Schuapsielerin reichlich Beifall für das gefühlvoll inszenierte Märchen nach Astrid Lindgren, heißt es in einer Pressemitteilung. Das 45-minütige Figurenspiel voller Witz und Poesie ist eine Kombination aus Schauspiel und Figurentheater. Es eignet sich für Zuschauer ab vier Jahren, die im Festsaal laut Mitteilung gebannt verfolgten, was in dem alten Werkzeugschrank auf der Bühne so alles vor sich ging. Das Stück über einen Däumling namens „Nils“ widmete die schwedische Kinderbuchautorin einst den skandinavischen „Schlüsselkindern“: 1949 gab es im hohen Norden noch keine staatliche Kinderbetreuung, obwohl die meisten Eltern schon damals einer doppelten Berufstätigkeit nachgingen. Ulrike Andersen vom Figurentheater Bremerhaven war für die Regie und Angelika Jedelhauser für Figuren, Bühne und Musik verantwortlich.

Das Figurentheater kommt vom 5. bis 7. April in den Spitalkeller der Waldseer Stadtbücherei. Organisiert wird dieses Kulturformat von Veronika Degler und Angelika Jedelhauser. Sie werden selbst auf der Bühne zu sehen sein, haben aber auch Theatergruppen in die Kurstadt eingeladen. Weitere Informationen unter www.figurentheater-unterwegs.de