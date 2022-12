Nikolausbesuch am SBBZ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 6. Dezember war der Nikolaus zu Gast am SBBZ-Lernen Bad Waldsee. Die Klassen 1 und 2/3 bereiteten eine Nikolausfeier vor. Nach langem und fleißigem Üben durften die Schüler*innen ihre Gedichte vortragen und das Nikolauslied singen. Natürlich hatte der Nikolaus sein goldenes Buch dabei. Alle Kinder stellten sich mutig vor den Nikolaus und hörten aufmerksam dem Lob und Tadel zu. Als Belohnung erhielt jedes Kind ein prall gefülltes Nikolaus-Säckchen. Danke an den Nikolaus für den Besuch! Foto: SBBZ-Bad Waldsee