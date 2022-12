Nikolaus und Weihnachtsbäckerei beim SVR

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich 25 erwartungsvolle Bambini des SV Reute waren am 8. Dezember auf dem Sportplatz zusammengekommen, um beim Besuch von Sankt Nikolaus dabei zu sein. Alle Mädchen und Jungen bekamen schließlich leckere Nikoläuse aus Hefeteig – herzlichen Dank gilt hierfür der Bäckerei Hepp. In zwei Gruppen aufgeteilt durften die SVR-Bambini am Samstag unter Anleitung von Hubert Gärtner und Chris Elser Weihnachtsplätzchen backen. Alle hatten hierbei viel Spaß und das Ergebnis konnte sich wahrlich sehen lassen – so konnten alle Bambini leckere Weihnachtsplätzchen mit nach Hause nehmen. Foto: SV Reute