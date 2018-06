Nikolaus besucht die Döchtbühlschüler

Klassenzimmer, Nikolaus und ein Versprechen. Am vergangenen Montag haben Grundschüler und Werkrealschüler hohen Besuch empfangen : Aus gegebenem Anlass kam der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht an der Döchtbühlschule vorbei und schaute in zahlreichen Schulklassen mal nach dem Rechten. Steffen Bader und Peter Kraus hatten die Initiative für die Aktion ergriffen und den Besuch damit möglich gemacht. Selbst die schon etwas älteren Kinder zeigten sich laut Mitteilung der Schule vom AuftretenKnecht Rupprechts hoch beeindruckt. Zu jeder Klasse wusste der Nikolaus einiges zu sagen, was für großes Erstaunen bei den Kindern sorgte. Der Nikolaus und sein Gehilfe versprachen den Schülern außerdem auch im kommenden Jahr der Schule wieder einen Besuch abzustatten .