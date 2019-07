Nicht nur Turmfalken haben hier ein Zuhause

Fünf Jahre ist es her, dass ein Turmfalkenpärchen im Bauernhaus von Andreas Schuler außerhalb von Reute erstmals Quartier bezogen hat. Zuerst hätten die Turmfalken die Gegend rund um das Anwesen zwei Jahre kritisch beäugt, berichtet der 62-jährige Theologe und Landwirt mit 20-jähriger Erfahrung als Kräutergärtner. „Erst seit ein Freund mir für den Heustock einen Nistkasten mit Außenzugang gebaut hat, kommt das Paar Jahr für Jahr her, um hier zu brüten“, freut sich der überzeugte Ökologe.

Auf seinem Hof, der einem verwunschenen Paradies gleicht, versucht der Selbstversorger anderen Mitgeschöpfen einen Lebensraum mit größtmöglichem Freiraum zu bieten. So darf etwa Spinne Charlotte getrost ihr Netz im Haus weben, und in ein paar Wochen kommen Pensionsschafe auf die Wiesenfläche. Der Naturliebhaber ist überzeugt davon, dass Tiere spüren, ob der Mensch in ihrer Umgebung ihnen Respekt entgegen bringt. „Wenn ich einen gewissen Sicherheitsabstand wahre, dann bleiben die Vögel sitzen und belohnen mich dafür mit ihrem Gesang“. 15 ihm bekannte Vogelarten hat er rund ums Haus bisher entdeckt.

Während des Gesprächs mit der SZ auf der Holzbank neben der Haustür summt, zwitschert und flattert es unaufhörlich. Unter dem Dachvorsprung bauen Feldsperlinge an ihrem Nest, auf den gelben Wetterkerzen sitzen Hausrotschwänze und auf den Ansitzen rund ums Haus lassen sich ein ums andere Mal Turmfalken nieder. Wie Schuler erklärt, hat er selbst sieben Ansitze gebaut, zehn weitere auf den Wiesen der Umgebung wurden von Bauer Zimmermann aufgestellt. Diese Ansitze werden nicht nur von Turmfalken genutzt, Bussarde und weitere Vögel wie Eulen nehmen diese Sitzstangen in der Höhe dankbar an.

Da es immer weniger Hecken und Bauminseln gibt, können sie von dort oben mühelos auf die Jagd nach Mäusen gehen und dabei mithelfen, das derzeitige Wühlmausproblem der Landwirtschaft zu verkleinern. Auf Mäusejagd geht der Landwirt auch selbst, im vergangenen Jahr habe er an die 500 Mäuse gefangen, berichtet er. Dieses Jahr würden es voraussichtlich nicht weniger werden, so seine Prognose. Die letzten Wochen hat er mit einem Teil seines Fanges die Turmfalkenfamilie, die sich im Heustock seines Bauernhauses niedergelassen hat, unterstützt.

Dann holt er das Notizbuch, in dem er seine Beobachtungen genauestens aufgezeichnet hat. Daraus geht hervor, dass die Paarung Anfang April statt fand. „Das war nicht zu überhören“, blickt Schuler lachend zurück. Mitte des Monats habe die Falkin dann im Abstand von zwei Tagen je ein Ei gelegt. Die nächsten 28 Tage saß sie brütend auf den sieben Eiern und wurde währenddessen vom Männchen versorgt. Am 9. Mai sind die Küken geschlüpft, wobei die Mutter weitere zwei Wochen im Nest blieb, um die Jungen zu wärmen.

„Mir war klar, dass ich das Falkenmännchen bei sieben Küken etwas unterstützen musste, wenn alle überleben sollten“, so der Vogelliebhaber, der dann täglich eine Maus in den Nistkasten gab. Hierzu näherte er sich stets pfeifend an. War die Falkenmutter anfangs noch aufgeregt bei seinem Kommen, blieb sie im Lauf der Zeit ruhig sitzen und er konnte die Szenerie mit seiner Kamera festhalten. 30 Tage nach dem Schlupftag waren die Kleinen flügge und machten die ersten Ausflüge in die nahe Umgebung – „Vier Wochen Nestling, vier Wochen Ästling“ lautet die Regel, weiß Schuler.

Werden die Jungen von den Eltern anfangs noch streng bewacht, wird dies nach und nach weniger. Nach etwa vier Wochen fehlten sämtliche Falken zwei Tage lang, beobachtete der Landwirt. Er vermutet, dass die Elterntiere den Nachwuchs eine Tagesreise weit wegbringen und zurücklassen, damit sich die Jungtiere eigene Reviere suchen. Sollte die Sehnsucht nach dem „Hotel Mama“ einen Jungvogel zur Rückkehr verleiten, wird er von den Eltern verjagt. Somit verteidigen diese ihr angestammtes Revier, um im nächsten Jahr wieder hier zu brüten.