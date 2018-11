Nicht leicht zu entschlüsseln

Zum ersten Mal stellt der in Überlingen arbeitende Objektbauer und Künstler Ralf Bittner in der Kleinen Galerie im Haus am Stadtsee aus; mit dem Titel „Energie & Bewegung“ beschäftigte sich Axel F. Otterbach in seiner Begrüßung. Die hier gezeigten großformatigen Fotoarbeiten Bittners stellte Thomas Warndorf, früherer Kulturamtsleiter in Stockach, in seiner gedankenreichen Einführung unter die Begriffe „Realität und Wahrheit“.

Doch zunächst überrascht der Eindruck, wenn man die sechzehn, hauptsächlich quadratischen Direktdrucke auf Aludibond an der Wand sieht, in farblicher und räumlicher Art. Auf den ersten Blick sind nur Schemen zu erkennen und man denkt sofort an Videostils, aber entschlüsseln lässt sich keines der Motive auf den allerersten Blick. Denn Ralf Bittner wählt analoge Fotos, die er vom bewegten Fernsehbild unscharf aufnimmt, versieht diese digital mit einem Rahmen, der manchmal wie der Umriss eines alten Röhren-TV-Gerätes wirkt, und gibt jedem einen breiten Streifen am unteren Rand mit, in den er den Bildtitel in alter Schreibmaschinentype schreibt. Diese Bildtitel tragen durch Sprachspiele oder Sprachfehler zur zusätzlichen Verrätselung bei.

Ältere analoge Zeitgenossen mögen sich an die 1950er- bis 1970er-Jahre erinnert fühlen, als man noch Dias ansah, auch durch die Grundform, die das 3:4-Fotoformat zum Quadrat erweitert. Andererseits ist das völlige Fehlen taktiler Erfahrung durch das versiegelnde Aludibond-Material sehr heutig. Drei große Fotografien hinter Acrylglas zeigen Naturmotive – verdorrte Sonnenblumenfelder oder eine einzelne nickende Blüte – mit dem Sonnenreflex im Objektiv (“sol invictus“). Wieder andere Fotos von bewegten Motiven – wie „actrice“ oder „2bathing“ – wirken in ihrer flimmernden Unschärfe und farblichen Leuchtkraft unerhört suggestiv.

Ralf Bittner, 1963 in Duisburg geboren, hat nach einem Studium der Völkerkunde und Afrikanistik und einer praktischen Ausbildung zum Schreiner 1994 mit dem Objektbau, dem Bau von besonderen Gebrauchsmöbeln und Objektdesign, begonnen. Das macht er auch immer noch in seinem Atelier in Überlingen. Seit 2004 kam die künstlerische Beschäftigung mit Fotografie hinzu.

Bittner geht es in seinem ganzen künstlerischen Tun um den Bezug zur Zeit. Er wolle dem Bild eine eigene Wirklichkeit verleihen, analysierte Thomas Warndorf in seiner reflektierten Einführung. Bilder seien keine Doppelung der Wirklichkeit oder ihrer selbst, beschrieb Warndorf die Macht und die Wahrheit von Bildern, unter denen generell nicht das Abbild einer Realität zu verstehen ist. Indem Bittner einen flüchtigen Augenblick bewegter Realität auswählt und entschleunigt, um ihn in einer fotografischen Umsetzung zu einem eigenen, selbstständigen Bild gerinnen zu lassen, verleihe er diesem – unter „gänzlichem Verzicht auf alles Repräsentative“ - ein Moment der Überzeitlichkeit. In jedem Fall fühlten sich viele der Anwesenden durch die Arbeiten Bittners zum geduldigen Enträtseln angeregt ...