Nicht jeder Prostatakrebs muss operiert werden

Über „Prostatakrebs im Alter“ hat Urologie-Facharzt Dr. Matthias Pöttich am Montag, 7. November, auf Einladung von Wohnpark am Schloss und Stadtseniorenrat Bad Waldsee im Festsaal der Seniorenwohnanlage gesprochen. Im 25-köpfigen Publikum waren dieses Mal die Männer der älteren Generation am stärksten vertreten. In seinem Vortrag verstand es der Mediziner mit Praxen in Bad Waldsee und Weingarten, die wichtigsten Informationen über diese häufigste Krebsart beim Mann auf den Punkt zu bringen.

Zu Beginn der Abendveranstaltung betonte Dr. Matthias Pöttich zunächst, dass seine Urologie-Gemeinschaftspraxis mit Dr. Sascha Wösle im Gebäude des Waldseer Krankenhauses auch nach Schließung der Klinik dort beibehalten werde. „Wir sind hier seit 2009 Mieter und daran wird sich auch nichts ändern“, so der Facharzt, dessen klare Ansage von den Zuhörenden im Saal mit großer Erleichterung aufgenommen wurde. Der Urologe gab zudem seiner Hoffnung Ausdruck, dass es der Stadt Bad Waldsee in Kooperation mit der OSK gelingen möge, bis Herbst 2023 eine funktionierende Ersatz-Versorgung für die Kurstadt und ihren großen Einzugsbereich im Norden des Landkreises zu etablieren.

In seinem kurzweiligen Vortrag über die Stadien von Prostatakrebs sowie dessen risikogerechte Diagnostik und Therapie betonte der Mediziner, dass nicht jede dieser Krebserkrankung zwingend operiert werden müsse – zumal wenn diese erst beim „älteren Mann“ ab 75 Jahren mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von rund zehn Jahren diagnostiziert werde. Zwar sei Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern mit jährlich 70 000 Neuerkrankungen in Deutschland und sie trete bei jedem sechsten Mann über 50 Jahren auf. „Aber vier von fünf Männern, die von Prostatakrebs betroffen sind, sterben an anderen Ursachen und deshalb empfiehlt es sich vielfach den Krebs nur zu beobachten, wenn nicht zwingende Gründe wie etwa Metastasen oder ein rasches Krebszellenwachstum bei jüngeren Männern dagegen sprechen“, weiß Dr. Matthias Pöttich.

Neben den möglichen Ursachen für die Entstehung dieser Krebsart beim Mann stellte der Urologe auch die Möglichkeiten der Früherkennung vor und riet den Herren der Schöpfung zur Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen. „Neben der Erhebung des PSA-Wertes ziehen wir für die Diagnostik auch Tast- und Ultraschalluntersuchungen heran.“