„Nicht der IQ ist ausschlaggebend“

Wer am Dienstagabend einen Blick auf die Nummernschilder der Autos geworfen hat, die im Döchtbühl-Schulzentrum parkten, hat festgestellt, dass da eine ganze Reihe Fahrzeuge aus anderen Landkreisen dabei war, also nicht nur RV-Nummern. Der Grund: In der Mensa fanden die diesjährigen Zertifikatsfeiern der beiden Bad Waldseer Akademien, der Hektor-Kinderakademie und der Kinder- und Jugendakademie (KuJA), statt. Letztere hat ein weites Einzugsgebiet, ist sie doch die einzige in Südwürttemberg.

Das verlockende Badewetter hielt Teilnehmer der Hector-Kinderakademie und auch der Kinder- und Jugendakademie nicht davon ab, an den beiden hintereinander geplanten Feiern mit Verleihung der Zertifikate und Preise teilzunehmen. Etwa 220 Teilnehmer – alle im Kindergarten- und Grundschulalter – werden über die Hector-Akademie in Bad Waldsee gefördert. Zur Zertifikatsfeier waren auch die KuJA-Kursteilnehmer ab Klassenstufe fünf, die aus dem ganzen oberschwäbischen Raum stammen, eingeladen worden. Etwa 80 Kinder und Jugendliche nehmen an KuJA-Angeboten teil.

Bürgermeister Roland Weinschenk in Begleitung von Gerlinde Buemann (Amtsleiterin für Bildungseinrichtungen) sowie die beiden Geschäftsführerinnen Angelika Holzmann (Hector-Akademie) und Silke Straßner (Kinder- und Jugendakademie) freuten sich über den auffallend guten Besuch an diesem sonnigen Abend.

Stadtverwaltung ist stolz auf die Einrichtungen

Weinschenk betonte in seiner Begrüßung, dass die Stadt richtig stolz darauf sei, gleich zwei Einrichtungen zur Begabtenförderung in der Stadt zu haben. Er hob auch hervor, dass mit den vielen Angeboten der Bildungsstandort Bad Waldsee ganz wesentlich gestützt werde. Zu den beiden Geschäftsführerinnen gewandt, merkte das Stadtoberhaupt an: „Ihr seid der Motor für andere, und dafür ist die Stadtverwaltung besonders dankbar.“

Angelika Holzmann berichtete über die Angebotspallette der Hector-Kinderakademie, stellte die Kursleiter vor und machte darauf aufmerksam, dass das Anmeldeverfahren für die einzelnen Kurse nur noch online möglich ist. Genauere Informationen dazu werden bei einem Elternabend am 20. September erteilt. Danach eröffnete sie den Verleihungsreigen und überreichte jedem Kind, das freiwillig und verlässlich Kursangebote der Hector-Stiftung besucht hatte, eine Zertifikatsurkunde und ein kleines Geschenk.

Gegen 18.45 Uhr wechselte das Publikum. Eltern und Kursteilnehmer der KuJA nahmen jetzt in den Stuhlreihen Platz.

Mithilfe einer Powerpoint-Präsentation informierte Silke Straßner über die Bad Waldseer Bildungsangebote. Wie Begabungen hier gefördert werden, Wege zu neuen Themenwelten und neuen Arbeitstechniken unter Anleitung und Austausch mit „Profis“ gefunden werden, schilderte sie überzeugend. Sie informierte über den Begriff „Hochbegabung“. Ihr Fazit: „Nicht ein IQ ist ausschlaggebend. Unsere Angebote sind für die da, die kommen und bleiben wollen.“ Nach wie vor gelte, logisches Denken zu fördern, Freude am Experimentieren, am Lesen, an mathematischen Knobeleien zu wecken, genauso wie künstlerische, technische, digitale und elektronische Kreativität zu ermöglichen. Auch Exkursionen in die Natur und Ausstellungen gehören zum Angebot.

Auch Exkursionen gehören zu dem Angebot

Bei ihrer Dankesansprache betonte Straßner, wie wichtig die Hilfe des KuJA-Fördervereins sei, der beim Sommerfest anfangs Juni neu gewählt worden war. Ohne die zuverlässige finanzielle Unterstützung durch die Stadt Bad Waldsee und das Regierungspräsidium, durch die Bildungsstiftung Bad Waldsee und den Förderverein sowie durch Sponsoren wäre die KuJA nicht handlungsfähig.

Aus der Hand von Straßner durften die Kursteilnehmer ihre Zertifikate entgegennehmen. Dazu durfte jedes Mitglied ein Los aus ihrem Topf ziehen und den Gewinn gleich mitnehmen.

Das Programm war abwechslungsreich mit musikalischen Beiträgen und einem Interview mit langjährigen KuJA-Teilnehmern bereichert worden. Roboter-Freaks zeigten Kunststücke mit ihren selbst gebauten und gesteuerten Roboter-Fahrzeugen. Für Schach-Freunde hatte Kursleiter Andreas Uhl einige knifflige Aufgaben zusammengestellt.