Neuwahlen und Siegerehrungen bei den Schützen

Vorstand Peter Härle führte die mit 25 Teilnehmern mäßig besuchte Hauptversammlung für die beiden zurückliegenden Geschäftsjahre 2019 und 2020 durch. Die im letzten Jahr mehrfach angesetzte Hauptversammlung musste jeweils aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden. Nach der Begrüßung wurde bei der Totenehrung den beiden verstorbenen langjährigen Mitgliedern Ernst Fricker und Max Ott gedacht.

Peter Härle berichtete über die durchgeführten Vereinssitzungen und der Teilnahme an Kreis- sowie Verbandssitzungen und ging auf die baulichen Maßnahmen der Schießstätten ein. So mussten aufgrund von Auflagen umfangreiche Umbaumaßnahmen am Pistolenstand durchgeführt werden.

Bei den Wahlen gab es den erwarteten Wechsel an der Spitze. Peter Härle trat nicht mehr zur Wahl des ersten Vorstands an. Neu gewählt wurde der bisherige Beisitzer Herbert Fürst. Peter Härle wurde dafür als 1. Beisitzer gewählt und bleibt somit ein aktives Mitglied der Vorstandsschaft mit der Kernaufgabe „Verwaltung des Schützenhauses“. Als neuer stellvertretender Jugendleiter wurde Dennis Neyer gewählt. Die bisherige Amtsinhaberin Carola Birk stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als neuer Schützenmeister wurde der bisherige stellvertretende Schützenmeister Martin Gieger gewählt. Als neuer stellvertretender Schützenmeister wurde der bisherige Schützenmeister Helmut Holder gewählt. Der zweite Vorstand Harald Wild, sowie der Schatzmeister Ralf Neyer, der Waffenwart Klaus Pleil und die dritte Beisitzerin Selina Birk wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Schützenmeister Helmut Holder führte die Siegerehrung für die Vereinsmeisterschaft sowie das Königsschießen durch. Vereinsmeister mit der Luftpistole wurde Hans Maucher, Vereinsmeister mit dem Luftgewehr wurde Dennis Neyer, bei der Jugend Marcel Neyer. Vereinsmeister mit der Großkaliber Pistole wurde Wolfgang Siebert, mit der Sportpisole Helmut Holder. Beim Königsschießen gab es folgende Ergebnisse: Den Pokal in der Luftgewehr Jugendklasse gewann Marcel Neyer, den Pokal mit dem Luftgewehr Selina Birk. Den Luftpistolen Pokal holte sich Ulrich Härle, mit der Sportpistole Michael Cosmici, mit der Großkaliber Pistole Wolfgang Siebert. Schützenkönig wurde Dennis Neyer. Er gewann auch die Schützenscheibe.