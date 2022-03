Neustart bei der Solidarischen Gemeinde

Nach wenigen Monaten der Lockerung im Sommer und Herbst letzten Jahres war im Oktober letzten Jahres wieder Schluss mit Angebote der Solidarischen Gemeinde. Jetzt gibt es einen Neustart und die Räume für Begegnung stehen wieder offen.

Das Café Miteinander hat am 2. März den Anfang gemacht und lädt wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten (mittwochs und jeden ersten Sonntag im Monat von 14.30 bis 17 Uhr) ein. Hier besteht auch die Möglichkeit zum Spielen. Angeboten werden Brettspiele, Binokel, Skat und Rummy cup.

Der Singkreis trifft sich erstmals wieder am 28.März. Ort und Zeitpunkt werden noch bekannt gegeben. Die erste Wanderung findet am Mittwoch, 30.März, statt. Treffpunkt wie immer um 14 Uhr am Dorfplatz. Näheres wird von den Veranstaltern noch bekannt gegeben.

Auch das Zwergen-Café öffnet wieder, und zwar immer am Donnerstag in geraden Wochen, also erstmals am 24. März um 10 Uhr in der Alten Schule. Am 24. März trifft sich auch der Arbeitskreis Heimatpflege um 19 Uhr in der Alten Schule. Es geht um laufende Projekte und neue Vorhaben.

Für die Leitung der Gruppe „Lebensqualität im Alter“ konnte die Solidarische Gemeide Karin Miehle, eine Nachfolgerin Klara Buck gewinnen. Hier geht’s am 5.April um 14.30 Uhr in der Alten Schule wieder los.

Die Betreuungsgruppe Lebensfreude findet wieder jeden Montag von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Alten Schule statt. Auch der Besuchsdienst kann gerne wieder Anspruch genommen werden, Vermittlung laufen über die Anlaufstelle, dasselbe gilt für den Fahr- und Begleitdienst.

Corona-Hilfen wie Einkaufen und Besorgungen sowie andere individuelle Hilfen bietet die Solidarische Gemeide gerne auch weiter an.

Und auch Vorträge gibt es wieder: Alfred Weißhaupt spricht am 5. April 19 Uhr im Katholischen Gemeindehaus zum Thema: Kriegsende in Reute-Gaisbeuren.