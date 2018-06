Neues Wohnheim der St. Gallus-Hilfe nimmt Form an

Die Bauarbeiten am neuen Wohnheim für Menschen mit Behinderung der St. Gallus-Hilfe, die Teil der Stiftung Liebenau ist, gehen in die Endphase. Während Wände verputzt und erste Malerarbeiten gemacht werden, geht Christine Beck vorsichtig mit dem Termin der Fertigstellung um. So sagt die für den Kreis Ravensburg zuständige Bereichsleiterin Wohnen der St. Gallus-Hilfe: „Es fehlen noch der Estrich, die Innenausstattung und die Außenanlagen. Es ist alles nach Plan gelaufen“, sagt sie. Dennoch verzögere sich der Einzugstermin wohl von Juli auf September. Einen früheren Termin hat sie sich trotzdem rot im Kalender markiert: „Wir haben am 24. Mai einen kleinen Tag der offenen Tür und möchten den interessierten Einheimischen unser neues Haus zeigen“, erklärt sie.

Bald also finden 24 erwachsene Menschen mit Behinderung hier ein neues Zuhause mit Betreuung rund um die Uhr. Das Haus hat mehrere kleine Wohneinheiten und ermöglicht den Menschen individuelles Wohnen: „Es gibt vier Wohnungen mit je fünf Einzelzimmern und gemeinsamem Wohn- und Küchenbereich. Dazu bieten wir vier Einzelappartements für Menschen, die keine Gemeinschaft wollen“, erklärt Beck die Gebäudezusammensetzung. Den Vorschriften entsprechend bietet das neue Wohnhaus Einzelzimmer mit mindestens 14 Quadratmetern, große Gemeinschaftsräume und hohe sanitäre Qualitätsstandards.

Auch wenn der Bau noch andauert, lässt sich erkennen: Die neuen Räume sind hell und lichtdurchflutet. Die Bäder und Gemeinschaftsräume wirken geräumig und bieten ausreichend Platz, um sich mit einem Rollstuhl barrierefrei bewegen zu können. Die Architektur ist auf den beiden Stockwerke identisch, ein Aufzug bedient die Stockwerke.

Welche Menschen als Wohngemeinschaft oder im Einzelapartment das Haus beziehen werden, steht noch nicht fest: „Wir bevorzugen Menschen mit hohem Hilfebedarf. Interessierte können sich bei uns melden und wir überprüfen, ob der jeweilige Pflegeaufwand von uns umsetzbar ist“, erklärt Heimleiterin Ruth Rothermel die Auswahlkriterien für die neuen Wohngemeinschaften. Laut Beck dürfen sich die Bewohner ihre Zimmer in den jeweiligen Apartments selbst aussuchen und sich die Wohnräume anschließend individuell gestalten.

Nur bei Menschen mit sehr hohem Hilfsbedarf, die Pflegebetten und ähnliches benötigen, wird die Einrichtung überwiegend vom eigenen Personal übernommen, betont die Bereichsleiterin. „Wir legen sehr viel Wert darauf, dass hier so viel Normalität wie möglich entsteht. Deshalb sind wir auch froh, dass unser Haus mitten im Wohngebiet steht und Menschen mit Behinderung in direkter Nachbarschaft zu Menschen ohne Behinderung leben“, erklärt sie das Wohnkonzept.

Unmittelbar in der Nähe des Neubaus befindet sich das Haus St. Martha, in dem die St. Gallus-Hilfe bisher 16 Menschen mit Behinderung betreut. Da das Haus nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften eines Wohnhauses für Menschen mit Behinderung entspricht, wurde der Neubau umgesetzt. Teilhabe am alltäglichen Leben ist für die St. Gallus-Hilfe ein wichtiges Thema, daher trägt der Neubau keinen heiligen Namen mehr. Der Grund: „Wir gliedern uns ein und wollen ein normales Zuhause schaffen ohne Haustitel. Wir wohnen schlicht im Unterurbacher Weg 16“, meint Rothermel.

Und was passiert nun mit St. Martha und seinen Bewohnern? „Langfristig werden wir den selbstständigeren Bewohnern Wohnungen in der Stadt vermitteln. Sechs hilfsbedürftigere Personen aus St. Martha beziehen zwei Apartments in unserem neuen Haus. Die Räumlichkeiten dort nutzen wir noch längere Zeit als Förderungs- und Betreuungsbereich“, erklärt Rothermel die Zukunft des Hauses St. Martha.

Parallel entsteht Förderzentrum

In der Tat werden die Räumlichkeiten den Bewohnern als Förderungs- und Betreuungsstätte dienen, bis das neue Bildungs-, Begegnungs- und Förderungszentrum Bad Waldsee fertig ist, das die St. Gallus-Hilfe gemeinsam mit den Integrations-Werkstätte Oberschwaben errichten (wir berichteten: „Menschen mit Behinderungen finden in Bad Waldsee Beschäftigung“, SZ vom 3. April).

„Ich freue mich sehr über das neue Förderungszentrum für Menschen mit Behinderung, das es bald in Bad Waldsee geben wird“, so Beck mit leuchtenden Augen über das neue Bauprojekt in der Steinstraße. Sie ist der Meinung, dass durch die Trennung von Wohnraum und Arbeitsplatz und die verschiedenen Personenkreise, mit denen die Bewohner in Kontakt kommen, eine höhere Wohnqualität schaffen.