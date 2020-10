Neues Wohngebiet ist Thema im Rat

Der Ortschaftsrat Mittelurbach kommt am 15. Oktober, zu einer Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Mittelurbach zusammen. Der öffentliche Teil beginnt ab 19.30 Uhr. Nach einer Bürgerfragestunde beschäftigt sich das Gremium mit dem Bebauungsplan für das Wohngebiet „Am Waldbauerweg“ und den örtlichen Bauvorschriften hierzu. Weiterhin werden in der Sitzung Bauanträge vorberaten.