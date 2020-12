Neues Waldseer Seniorenzentrum eröffnet zum 1. April

Neues Seniorenzentrum der Zieglerschen in Bad Waldsee soll zum 1. April eröffnen, das teilt das Unternehmen jetzt mit.

„Momentan steppt noch der Bär auf unserer Baustelle in der Seidenstraße: Es laufen Installationsarbeiten, Bodenbeläge und Fliesen werden verlegt, die ersten Küchen sind bereits eingebaut“, erzählt Bianca Metzger, die innerhalb des Facility Managements der Zieglerschen die Projektleitung für den Neubau des Seniorenzentrums in Bad Waldsee innehat.

Schon Ende des Jahres soll der Bau abgenommen werden. Anschließend stünden verschiedene Restarbeiten, die Möblierung des gesamten Hauses sowie die Einweisungsrunde für die technische Gebäudeausrüstung auf dem Programm. Steffen Bucher, Regionalleiter in der Altenhilfe der Zieglerschen, hat den Umzug der Seniorinnen und Senioren aus dem Altbau im Klosterhof in den Neubau in der Seidenstraße für den 1. April angesetzt.

„Ein Umzug mit einem laufenden Seniorenzentrum ist natürlich eine große logistische Herausforderung“, erklärt er. „Wir arbeiten bis zum letzten Tag im Klosterhof und am selben Tag geht es mit allem benötigten Equipment in der Seidenstraße weiter. Beim Umzug der Seniorinnen und Senioren Anfang April werden wir durch unseren Haustechniker mit Mannschaft aus Leutkirch unterstützt. Darüber freuen wir uns.“

Das neue Gebäude in der Seidenstraße biete 56 stationäre Plätze, zehn Tagespflegeplätze und sieben pflegenahe Wohnungen. Gegenüber dem Altbau im Klosterhof würden also 22 Plätze im stationären Bereich aufgebaut. Durch die Vergrößerung der Platzzahlen, werd es am neuen Standort auch mehr Mitarbeiter geben.

„Wir schaffen in Bad Waldsee insgesamt acht neue Vollzeitstellen für engagierte Fachkräfte und ebenso viele für Hilfskräfte. Aktuell sind wir noch auf der Suche nach Wohnbereichsleitungen, einer Hauswirtschaftsleitung und Hilfskräften, die uns bei unseren Arbeiten unterstützen“, erklärt Steffen Bucher. „Und wir freuen uns über jeden Interessenten, der mit uns in unseren schönen, praktischen und hellen Räumen arbeiten oder wohnen möchte.“