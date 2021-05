Neues Seniorenzentrum bietet Tagespflegeplätze

Anfang April sind die Bewohner des Seniorenzentrums Bad Waldsee der Zieglerschen vom Klosterhof in den Neubau in der Seidenstraße umgezogen. Im Erdgeschoss des Neubaus ist ein heller Tagespflegebereich mit einer großen Terrasse entstanden. Die Tagespflege soll Entlastung für pflegende Angehörige und Abwechslung im Alltag für pflegebedürftige Senioren. Teilen die Zieglerschen in einer entsprechenden Pressemitteilung mit.

„Richtig schön geworden“, wird Regionalleiter Steffen Bucher zitiert. „Hier ist es hell und freundlich, hier kann man sich wohlfühlen.“ In der Seidenstraße in Bad Waldsee ist innerhalb des neuen Seniorenzentrums auch ein Bereich für zehn Tagespflegegäste entstanden. „Wir haben hier eine großartige Terrasse und in unserem Aufenthaltsraum mit Küche werden unsere Tagespflegegäste zusammen essen, spielen oder vom Sofa aus gemütlich fernschauen“, so Einrichtungsleiterin Ursula Rauch. Außerdem sei jeden Tag ein Spaziergang geplant, um die Mobilität zu fördern und an die frische Luft zu kommen. „Mein Ziel ist es, dass sich unsere Tagespflegegäste hier gut aufgehoben fühlen“, ergänzt sie.

Interessenten könnten die Räume besichtigen und sich im Einzelgespräch persönlich beraten lassen. „Aufgrund der Hygieneauflagen ist für die Besichtigung zwingend eine Terminabsprache nötig“, erklärt Ursula Rauch. Termine könnten unter der Rufnummer 07524 / 990940 vereinbart werden. Die Tagespflege Bad Waldsee wird von Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet sein. Sie soll Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, Entlastung bringen und den pflegebedürftigen Senioren Abwechslung im Alltag. „Wir bieten auch einen Fahrdienst mit eigenem Fahrzeug an“, so Ursula Rauch.