Neues Patenhuhn-Projekt startet im April

Bereits seit 2014 gibt es auf dem Biohof Wild in Unterurbach eine Solidarische Landwirtschaft mit Gemüseanbau. Nun folgt mit den Hühnern ein weiteres Projekt. Neben den Anbauflächen der Solawi werden ab April rund 100 Hühner ihr Unwesen treiben. Auf Flächen, die die Familie Wild bereit stellt, entsteht in Unterurbach ein kleines Hühnerparadies, teilt der Projektsprecher „Unser Familienhuhn – Solidarische Hühnergemeinschaft“ mit.

Statt wie sonst üblich werden aber keine Eier verkauft, sondern die Paten übernehmen gemeinsam mit anderen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung für ein Jahr. „Für 13,90 Euro im Monat ermöglichen die Paten ihren Hühnern ein wesensgerechtes Leben mit Sandbad, Weidegang und alles was so ein Hühnerherz begehrt“, heißt es in der Mitteilung. Im Gegenzug gibt es monatliche Hühner-Neuigkeiten mit Bildern und Berichten aus dem Alltag der Federtiere. Ein Besucherbänkle lädt zum Hühner beobachten ein. „Als Dank für die gute Unterbringung schenken die Hühner ihren Gönnern alle gelegten Eier“, so die Pressemitteilung. Diese können in Depots in Bad Waldsee, Bad Saulgau, Aulendorf und Biberach 14-tägig abgeholt werden.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Dienstag, 20. März, um 19.30 Uhr im Mariensaal im Schloss, Schloßhof 7 in Bad Waldsee, informieren.