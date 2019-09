Neues Kursprogramm der Familienbildung

Seit Anfang des Jahres präsentiert sich die Familienbildung Bad Waldsee auch im Internet. Dies die Möglichkeit, das eigene Angebot laufend zu erweitern und auf aktuelle Bedürfnisse schnell zu reagieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung.

Neu im Angebot sind ein Nähkurs für junge Mamas an fünf Terminen ab Montag, 7. Oktober. Außerdem werden interessante Vorträge, wie „Großmutters Heilmittel neu entdeckt“ am Dienstag, 8. Oktober oder „Selbsthilfe mit Schüßlersalzen“ am Mittwoch 13. November, ein Erste-Hilfe-Kurs bei Kindernotfällen am Samstag, 9. November, Kreativworkshops, Bastel- und Backangebote für Kinder und Jugendliche, wie „Finger-Partyfood backen für Teenies“ am Freitag 11. Oktober, „Weihnachtsbäckerei“ am Freitag, 29. November oder „Weihnachtliches Basteln“ am Freitag, 22. November, angeboten. Im September beginnen auch die Krabbel- und Spielgruppen sowie viele Bewegungs- und musikalische Angebote für Eltern mit kleineren Kindern. In den Herbstferien findet traditionell ein Circus- und ein Luftartistik-Workshop mit je drei Terminen ab Montag, 28. Oktober, statt. Fortlaufend gibt es Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse.

Informationen zu den Angeboten und Anmeldemöglichkeiten sind unter www.familienbildung-bw.de zu finden.