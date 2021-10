Neues Klimateam steht vor Herausforderungen beim Energiesparen

Bürgermeister Matthias Henne hat das neue Klimateam im Haus am Stadtsee zu dessen erster Sitzung willkommen geheißen. Das 25-köpfige Team setzt sich aus den Mitgliedern des bisherigen Energieteams der Stadt und aus Mitgliedern verschiedenster Bad Waldseer Gruppierungen zusammen.

Durch die Erweiterung um Personen aus der Bevölkerung verspreche sich die Stadt neue und gewinnbringende Impulse in Sachen Klima- und Umweltschutz, sagte Bürgermeister Henne. Dieses für Bad Waldsee so wichtige Thema solle mehr Fahrt aufnehmen. Dazu gehöre auch die Einstellung eines neuen Klimaschutzbeauftragten, der seinen Dienst am 1. Dezember antreten werde.

Energie und Klimaschutzprojekte spielten in Bad Waldsee schon lange eine zentrale Rolle, sagte Matthias Henne. In den vergangenen Jahren sei schon viel bewegt und erreicht worden. Doch die Klimakrise schreite voran und mache auch vor Bad Waldsee nicht Halt. Jeder Einzelne sei deshalb gefragt.

Einen Impulsvortrag hielt der Geschäftsführer der unabhängigen Energieagentur Ravensburg, Walter Göppel. Er informierte über die bisherigen Aktivitäten der europäischen Energie- und Klimaschutzstadt, die zweimal mit dem Gold-Siegel ausgezeichnet wurde und sich seit 2008 am European Energy Award beteiligt. Bad Waldsee habe zum Beispiel ein Energie- und Verkehrsleitbild, ein Energie-, Klimaschutz-, Verkehrs- und Radkonzept sowie ein energiepolitisches Aktivitätenprogramm 2030.

In der Stadtverwaltung und in den Rehakliniken betreibe man ein vorbildliches kommunales Energiemanagement, es werde 100 Prozent Ökostrom bezogen, der Photovoltaikausbau für kommunale Liegenschaften schreite gut voran. Bürger würden durch Öffentlichkeitsarbeit für die Themen Umwelt- und Klimaschutz sensibilisiert und die Unternehmen seien im Energie-Effizienz-Netzwerk aktiv. Beim European Energy Award würden über 80 verschiedene Bereiche der kommunalen Arbeit bewertet und spielten eine Rolle, so der Energie-Experte.

Bad Waldsee verhalte sich laut Göppel energetisch vorbildlich: Die Stadt werde ihren CO2-Ausstoß in allen Sektoren nachhaltig senken, die Energieeffizienz steigern sowie den Anteil der regenerativen Strom- und Wärmeerzeugung erhöhen – das sei das Ziel des städtischen Klimaschutzkonzeptes. Laut Solar-Atlas gebe es in Bad Waldsee ein technisches Potenzial von 73 Millionen Kilowattstunden Solarstrom. 71 Millionen verbrauche Bad Waldsee pro Jahr. Beim Wärmesektor liege Bad Waldsee bei einem Jahresbedarf von 201 Millionen Kilowattstunden. Diesen zu senken sei die größte Herausforderung.