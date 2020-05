Neues Insektenhotel fertiggestellt

In direkter Nachbarschaft zum Hochbeet beim Gemeindehaus in Reute ist in den vergangenen Tagen ein Insektenhotel entstanden, teilt der Obst- und Gartenbauverein Reute-Gaisbeuren mit. Damit habe der Verein einen weiteren Beitrag sowohl zur Verschönerung des Ortsbildes als auch zur Information über die vielfältigen Nützlinge im Garten geleistet.

Während im vergangenen Jahr das Hochbeet gemeinsam mit den Ministranten erbaut und angepflanzt werden konnte, habe der Obst- und Gartenbauverein dieses Jahr wegen der Corona-Krise auf deren Hilfe verzichten müssen. Da die Zusage, dass auf dem Platz ein Insektenhotel erstellt werden darf, vorhanden gewesen sei, sollte dieses auch im Frühjahr erbaut werden, damit die Insekten über den Sommer einziehen können.

Das von der langjährigen Schriftführerin Doris Sorg und ihrem Ehemann Max geplante und mit viel Liebe zum Detail erbaute Insektenhotel sei eine Augenweide, heißt es weiter. Verteilt auf drei Etagen würden Wildbienen, Schmetterlinge, Ohrwürmer und andere Insekten nach ihren Vorlieben eingerichtete Zimmer zur Brut und Überwinterung finden.

Bereits während der Bauphase hätten neugierige Wildbienen beobachtet werden können, inzwischen seien die ersten eingezogen.