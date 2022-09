Waldseer Krankenhaus laut neustem Gerücht schon verkauft – das ist dran

In Bad Waldsee kursiert das Gerücht, dass das Krankenhaus-Gelände samt Gebäude verkauft worden sein soll – für 18 Millionen Euro. Ob es sich nur um einen schlechten Witz handelt oder ob doch etwas dran ist? Die „Schwäbische Zeitung“ ist der Sache nachgegangen und hat eine eindeutige Antwort dazu erhalten.

Das sagt OB Henne dazu

„Da ist gar nichts dran“, entkräftet Oberbürgermeister Matthias Henne den schlechten Scherz, der kurz vor der Kundgebung am Sonntag doch einige Waldseer ins Grübeln brachte. Wie das Stadtoberhaupt berichtet, befinde sich die Stadt in dieser Angelegenheit in engem Austausch mit dem Landratsamt und hat zudem bereits im Februar ein Vorkaufsrecht rund um das Krankenhaus-Gebäude beschlossen.