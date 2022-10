Neues Feuerwehrfahrzeug

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die örtliche Feuerwehr in Ebersbach-Musbach erweitert den Fuhrpark in der rund 28 Quadratkilometer großen Gemeinde. Neu angeschafft worden ist ein Mannschaftstransportwagen, kurz MTW genannt. Kommandant Martin Ummenhofer unterstreicht, wie wichtig und notwendig die Neubeschaffung ist. Die Kameraden sind gut ausgebildet, und brauchen entsprechendes gutes „Werkzeug“. Die Bürgerinnen und Bürger können sich zu jeder Tages- und Nachtzeit auf die Wehrleute verlassen, weiß Bürgermeister Roland Haug und spricht zugleich den Dank und die Anerkennung für unverzichtbare Leistungen aus. Mit dem MTW setze die Gemeinde ein weiteres Zeichen zum Wohle und im Sinne der Einsatzkräfte wie Einsatzbereitschaft, aber auch in Bedacht für die ganze Bevölkerung. Er wünscht eine stets gesunde und unfallfreie Heimkehr von den Einsätzen und Übungen, was Pater Pare unterstreichen konnte. Dieser hat die Fahrzeugsegnung übernommen und bat um göttlichen Beistand für alle Fahrten mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug. Mit Freuden die Anwesenheit dabei vom stellvertretenden Kreisbrandmeisters Horst Romer. Der erfahrene Feuerwehrmann bestätigt überzeugend: Ein solcher MTW eben deshalb, weil man ihn braucht! Ein großer Dank gebührt allen Aktiven der Feuerwehr Ebersbach-Musbach, die sich auch hier in Abwägung des Bedarfs mächtig ins Zeug gelegt haben, allen voran Ralf Hepp, stellvertretender Kommandant.