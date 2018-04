Das Land zwischen Alb und Bodensee ist für viele noch ein Geheimtipp, sagt Thomas Kapitel. Man kenne die Oberschwäbische Barockstraße, schmucke Städte wie Biberach und Ravensburg – doch es gebe noch enorm viel zu entdecken. Bad Waldsee ist auf dem Titel und auch sonst bestens vertreten: So etwa die Stadt mit Stadtsee, Therme, Hymer-Museum, Schussentobel bei Durlesbach, Kletterpark sowie die Fasnet.

Sein neues Buch „Traumziele in Oberschwaben“ führt zu den Perlen des Barock, in die Naturwelten von Seen und Mooren, zu Bauernhaus- und Biermuseen, zu heiligen Bergen und fröhlichem Familienspaß vom Ravensburger Spieleland bis zum Pfullendorfer Abenteuergolf. Der Autor hat alle sechs oberschwäbischen Thermalbäder getestet und die großen traditionellen Feste besucht. Dazu gibt es Insider- und Einkehr-Tipps, kleine Wanderungen und persönliche Empfehlungen.

Thomas Kapitel ist nach eigenen Angaben ein erfahrener Journalist und ausgewiesener Kenner seiner Heimat Oberschwaben. Er ist in Bad Schussenried aufgewachsen, hat in Biberach Abitur gemacht, in Tübingen und London Literatur und Linguistik studiert und war viele Jahre als leitender Zeitungsredakteur in Bad Saulgau und Ravensburg aktiv. Seit 2003 leitet er sein eigenes Presse- und PR-Büro, lebt und arbeitet in Friedrichshafen, schreibt für Gastronomie- und Tourismus-Magazine und ist Redaktionsleiter eines Lifestyle-Magazins.