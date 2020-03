Neues Bürgerbüro ist fertig

Das Bürgerbüro zieht Ende März in seinen neuen Standort in der Hauptstraße neben dem ehemaligen Finanzamt ein. Ab Montag, 30. März, ist es am neuen Standort zu finden. Dem Umzug gingen intensive Bauarbeiten voraus, die von den Bad Waldseern interessiert verfolgt wurden. Die Glasfront hat in diesen Tagen bereits viele Blicke auf sich gezogen. Fotos: Wolfgang Heyer