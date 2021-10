Neues Angebot im Eltern-Kind-Café

Ein neues Angebot gibt es im Eltern-Kind-Café: Ute Stehle, Mitarbeiterin der Stadt Bad Waldsee im „Bundesprogramm Kita-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“, besucht das Café künftig an jedem vierten Mittwoch im Monat.

Sie steht laut Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee für Fragen rund um Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis sechs Jahren zur Verfügung. Die nächsten Termine sind am 27. Oktober und am 24. November. Ute Stehle iat auch per E-Mail an u.stehle@bad-waldsee.de oder unter de Telefonnummer 07524/905650 ansprechbar.

Das Eltern-Kind-Café ist ein kostenloses Angebot der Stadt für junge Familien. Es findet jeden Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr im Schloss statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Getränke und Spielsachen sind vorhanden. Eltern mit Babys und Kleinkindern können sich treffen, sich kennenlernen und sich austauschen.