Neues Angebot: Führungen im Stadtseemuseum

Alle Interessierten sind eingeladen, das Stadtseemuseum im Stadtarchiv bei einer Führung kennenzulernen. Zu sehen gibt es Tauchfunde, die Zeugnis vom Leben der Menschen in verschiedenen Jahrhunderten geben. Wie die Stadt mitteilt, finden die Führungen ab jetzt regelmäßig, etwa alle zwei Wochen, statt, erstmals am kommenden Dienstag, 7. Juli, um 16 Uhr. Ein weiterer Termin ist am Montag, 27. Juli, ebenfalls um 16 Uhr. Weitere Termine werden rechtzeitig veröffentlicht. Treffpunkt ist jeweils am Eingang des Stadtarchivs (Klosterhof 3, direkt hinter der Kirche St. Peter). Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Tourist-Information (Telefon 07524 / 941342 oder E-Mail an touristinfo@bad-waldsee.de. Eine Mund-Nasen-Bedeckung soll wegen des geschlossenen Raums getragen werden.