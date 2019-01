Neuerungen beim Mountainbikerennen in Bad Waldsee

Zurück zu den Wurzeln: Das trifft auf die dritte Auflage des Mountainbike-Rennens auf dem Saubadtrail am 6. April in gleich doppelter Hinsicht zu. Einerseits, weil das 3. Cross Country Rennen des DAV Bad Waldsee sich in seinem Modus wieder an die Premierenveranstaltung anlehnt. Und andererseits, weil die Strecke die Teilnehmer über weite Teile durch den Wald führt. Außerdem gibt es Neuerungen.

Das Mountainbike-Rennen in Bad Waldsee bildet den Auftakt zum „Oberschwäbischen MTB Vielseitigkeitscup“, wie DAV-Vorstand Franz Mosch und Mitorganisator Patrick Lenich berichten. Dabei handelt es sich um eine Rennserie, die die Vielseitigkeit des Radsports aufzeigt und unterschiedlich Fahrstile – Technik, Kraft, Taktik oder Ausdauer – abverlangt. Die Idee geht laut Lenich auf André Frank zurück, der in seiner Funktion als Kommissar MTB Leistungssport für die Region Bodensee-Oberschwaben die Kontakte zu den umliegenden Mountainbike-Vereinen knüpfte „und für die Region etwas Besonderes schaffen“ wollte.

Insgesamt fünf Rennen werden im Zeitraum von April bis Oktober ausgetragen, ehe der Gesamtsieger ermittelt ist. So messen sich die Teilnehmer noch beim Zeitfahren in Friedrichshafen, beim Altstadtkriterium in Ravensburg, beim Cross Country in Amtzell sowie beim Querfeldein- und sogenannten Pumptrack-Rennen in Binzwangen. „Wer in die Gesamtwertung kommen will, muss an vier von fünf Rennen teilnehmen – und muss immer das gleiche Fahrrad fahren“, erläutert Lenich das Prozedere.

Die Verantwortlichen der neuen Rennserie sehen eine verbesserte Chancenverteilung unter den Teilnehmern und die Möglichkeit, Talente zu entdecken und zu fördern. „Was den Mountainbike-Leistungssport angeht, ist Oberschwaben eher ein schwarzer Fleck“, sagt Lenich auch mit Blick auf die Liste der Württembergischen Meister. Mit dem neuen Wettkampf soll also einerseits die Vielseitigkeit des Nachwuchses, aber auch der Erwachsenen gefördert werden.

In Bad Waldsee werden am 6. April zwischen 150 und 200 Mountainbiker erwartet, die beim Kinder-, Jugend- sowie beim Hauptrennen um die Podestplätze fahren. Die Streckenlänge beträgt je nach Altersklasse zwischen 4 und 21 Kilometer. Auch die Stadtmeisterschaft wird wieder ausgetragen. Gleichwohl wollen die Organisatoren hierfür mehr Werbung machen, schließlich sind im vergangenen Jahr gerade einmal eine handvoll Bad Waldseer an den Start gegangen. Das soll sich ändern. „Wir werden gezielt Waldseer ansprechen und auch wieder eine Testfahrt einige Tage vor dem Rennen anbieten. Es ist uns schon wichtig, dass auch Waldseer dabei sind“, betonen Mosch und Lenich. Letzterer hebt zudem hervor, dass die Zeit dabei nur eine zweitrangige Rolle spielt: „Wer mitmacht, springt quasi über seinen eigenen Schatten und kämpft gegen die eigene Uhr.“

In diesem Jahr wartet der DAV außerdem mit einer gänzlich neuen Streckenführung auf. „Wir haben die Richtung geändert und den Verlauf angepasst“, erklären die Organisatoren. Bislang zeichnete sich die Strecke durch viele kurze, steile Anstiege aus. Nun wird es mehrere leichte, dafür längere Anstiege geben. Das komme den vielen Hobbyfahrern entgegen. „Es geht also nicht mehr nur um Kraft, sondern auch um Technik“, so Lenich. Auch an die Zuschauer sei gedacht und das erste Stück des Saubadtrails, das leicht zu erreichen ist, mit in das Rennen einbezogen worden.