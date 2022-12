Neuer Wildtierlehrpfad in Bad Waldsee gibt Einblick in das Leben von Waldtieren

Das Naherholungsgebiet Tannenbühl in Bad Waldsee ist rechtzeitig vor den Weihnachtsferien nochmals um eine familienfreundliche Attraktion reicher geworden. Bei klirrend kalten Minustemperaturen nahm die Stadt am Dienstag ihren neuen Wildtierlehrpfad mit mehreren Stationen in Betrieb, der von der Waldhütte aus bis hinauf zum Mufflongehege führt.

OB Matthias Henne und Stadtförster Martin Nuber war die Begeisterung über diese didaktisch hochwertige, wissenschaftlich fundiert gestaltete und kostenlos zugängliche Freizeitanlage förmlich anzusehen. Damit wird der Stadtwald wieder um ein gutes Stück attraktiver und dürfte viele Gäste aus einem großen Einzugsbereich in die Kurstadt führen.

Idee kam vom Stadtförster

Die Idee für diesen Wildtierlehrpfad gebar ebenfalls der Stadtförster. Wie er bei der Einweihung erläuterte, begegne er bei den Gehegen immer wieder Eltern, die bei Fragen ihrer Kinder nach Art, Herkunft oder Verhaltensweisen der Tiere passen müssten. „Vieles an Wissen rund um den Wald und der heimischen Tierwelt ist heute nicht mehr vorhanden beim modernen Stadtmenschen und deshalb haben wir diesen Pfad mit fachlicher Unterstützung angelegt, der den Besuchern fundiert weiterhelfen wird, wenn Fragen auftauchen“, so Nuber dazu.

Er würdigte besonders den Einsatz und das Fachwissen von Johanna und Janosch Arnold, die beide bei der Wildforschungsstelle des Landes in Aulendorf tätig sind. „Mir hat die Zusammenarbeit mit Ihnen große Freude bereitet, zumal ich auch privat mit meinem Sohn gerne im Tannenbühl unterwegs bin“, bekannte die Wissenschaftlerin. Eine große Schautafel bei der Waldhütte stellt das Aufgabengebiet dieser Einrichtung vor.

Beeindruckende Tieraufnahmen

Großen Anteil an der Gestaltung der neuen Lehrtafeln, die das gleiche Design aufweisen wie die Geologie-, Baum- und Waldlehrpfade (SZ berichtete), haben laut Nuber der Diplom-Kommunikationsdesigner Bernd Lehne (Lehne-Design) sowie der Journalist und Naturfotograf Thomas Gretler.

Dessen beeindruckende Tieraufnahmen sind zum Teil im Tannenbühl entstanden. Und nachdem die Kurstadt für diese gut 19.000 Euro teure Anlage Leader-Fördermittel in Höhe von knapp 11.000 Euro erhalten hat, war auch Selina Demmeler vom Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (REMO) Altshausen vor Ort mit dabei und überreichte die Förderplakette.

Alle Texte sind dank fachlicher Expertise sachlich korrekt und daher informativer als man das von manchem Wikipedia-Beitrag gewohnt ist. In einfacher Sprache gehalten, gewähren sie einen guten Einblick in das Leben von Waldtieren.

Wildschweine sind borstige und ausgesprochene Familientiere

Nehmen wir beispielsweise die Wildschweine, die ganzjährig im Tannenbühl-Gehege zu beobachten sind: Wer weiß denn als Laie, dass diese borstigen Tiere ausgesprochene Familientiere mit komplexen Sozialstrukturen und einer strengen Rangordnung sind? Oder warum dass „Wildschweinmanagement“ aufgrund ihrer Wühlaktivitäten auf landwirtschaftlichen Flächen und der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zur großen Herausforderung geworden ist?

Weitere Stationen wenden sich noch dem Rothirsch, dem Alpensteinbock, dem Mufflon und der Zwergziege zu. Ergänzt werden diese durch interaktive Quiztafeln, die vor allem für Kinder von Interesse sein dürften, weil sie auf spielerische Art zum Nachdenken und Raten anregen. Die jeweils richtige Lösung findet sich rasch, indem man die Abdeckung zur Seite scheibt.